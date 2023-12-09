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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعلمت.. نجم ليفربول يتحدث عن تأثير محمد صلاح عليه

محمد صلاح
محمد صلاح

عبر لاعب ليفربول هارفي إليوت، عن فخره بتسجيل هدف فوز الريدز في مرمى مضيفه كريستال بالاس 2-1 مساء السبت، في افتتاح الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل إليوت هدف الفوز في الدقيقة 90+1، عندما حصل على تمريرة من زميله النجم المصري محمد صلاح، فتقدم بالكرة وسدد من خارج منطقة الجزاء، على يسار الحارس.

وقال إليوت في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "إنه شعور رائع دائما أن تسجل هدفا، خصوصا عندما يكون هدف الفوز، وملعب سيلهيرست بارك مكان صعب اللعب عليه، لم نستسلم حتى صافرة النهاية".

وعن تأثير صلاح على أدائه، قال اللاعب الشاب: "هدفي اليوم يلخص ما تعلمته منه إذا تحدثت عن تأثيره علي، فسوف يشعر الجميع بالملل!".

وحول فرص ليفربول في إحراز لقب البريميرليج، قال إليوت: "نسير في الاتجاه الصحيح. الموسم ما يزال طويلا".

وأضاف: "نحن بحاجة لتأكيد استمراريتنا في حصد الانتصارات، وإذا كنا منافسين في نهاية الموسم، فالهدف هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

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