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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ بالجامعة الأمريكية: مشاركة المصريين بكثافة في عملية التصويت رسالة للعالم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مضيفا أن الانتخابات الرئاسية الحالية تسير بكل سهولة ويسر، وانتظام العملية الانتخابية.

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وأضاف غنيم، في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، أن واجب على كل مواطن المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحصول على حقه الدستوري، متابعا أن مشاركة المصريين بكثافة في عملية التصويت رسالة للعالم بأمن واستقرار الدولة المصرية، علاوة على وقوفهم خلف القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة. 

وأكمل الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، أنه نتائج الانتخابات ستعبر عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم.


وفي السياق نفسه أشار الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إلى أن الاستقرار السياسي وقوة ورسوخ المؤسسات الدستورية من أهم العوامل التي تبني الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي وتدفع عجلة الاستثمار، مما يؤدي لزيادة الشغيل وتوفير العملة الصعبة.

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