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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام: المشاركة في الانتخابات واجب وطني لاستكمال مسيرة البناء

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر

أدلى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، وذلك في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا الإعدادية بنبرواي بالتجمع الخامس.

وقال كرم جبر عقب الإدلاء بصوته، إن الانتخابات الرئاسية هي أهم استحقاق دستوري، مشيرًا إلى أهمية المشاركة كواجب وطني لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

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المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية تبعث برسالة إلى العالم أجمع


وأشار إلى أن المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية تبعث برسالة إلى العالم أجمع، بأن المصريون يقفون خلف دولتهم ويفوضون الرئيس القادم في اتخاذ كافة الإجراءات التي تصون الأمن القومي، وأوضح أن مشاركة المواطنين بقوة في الانتخابات تأتي بسبب الموقف المصري الصلب من الأحداث في غزة.
وأوضح أن مشهد المواطنين وهم مصطفون أمام اللجان الانتخابية في الساعات الأولى من التصويت تسطر ملحمة بطولية ووطنية في حب مصر، وتؤكد الرغبة في ترسخ الاستقرار السياسي، وتدعيم حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، وأن يكون الخيار الديمقراطي هو البديل الآمن للحكم وانتقال السلطة، بطريقة تمنع تكرار تجربة الفوضى والخراب مرة أخرى، والتي تدفع البلاد فاتورتها حتى الآن.

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