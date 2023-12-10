التأمين الطبي لـ الانتخابات الرئاسية: 46 عيادة ثابتة داخل اللجان و17 متنقلة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطة التأمين الطبي لـ الانتخابات الرئاسية التي تشمل تمركز 46 عيادة طبية داخل اللجان الانتخابية بـ 13 محافظة، و 17 عيادة طبية متنقلة في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن العيادات الطبية تقدم للمواطنين خدمات الكشف الطبي و العلاج، بالإضافة لخدمات الطوارئ، لافتاً إلى أن العيادات الطبية المتمركزة بمقار اللجان الانتخابية في 13 محافظة، تشمل 8 عيادات بمحافظة مطروح، و5 عيادات بكل من محافظات الإسكندرية، ودمياط، وسوهاج.

خطة التأمين الطبي لـ الانتخابات الرئاسية

ولفتت وزارة الصحة والسكان ، إلى وجود 4 عيادات بكل من محافظتي المنوفية والغربية، و3 عيادات بكل من محافظات أسوان والقليوبية والإسماعيلية، بالإضافة إلى عيادتين بكل من محافظتي السويس وكفر الشيخ، وعيادة طبية بكل من محافظتي أسيوط، والبحر الأحمر.

خطة التأمين الطبي لـ الانتخابات الرئاسية

عيادة طبية متنقلة

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم إطلاق 17 عيادة طبية متنقلة، تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.



خطة التأمين الطبي لـ الانتخابات الرئاسية

وتابعت «وزارة الصحة والسكان» أنه سيتم إطلاق عيادتين متنقلتين بكل من محافظتي البحر الأحمر، والوادي الجديد، بالإضافة إلى إطلاق عيادة متنقلة بكل من محافظات مطروح، وأسوان، والقليوبية، وأسيوط، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والأقصر، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، والقاهرة، والمنيا، والجيزة.

وقالت الوزارة إنه تم إطلاق 5 عيادات طبية متنقلة بكل من محافظات الإسماعيلية، والدقهلية، وقنا، كما سيتم إطلاق 4 عيادات متنقلة بمحافظة الأقصر، بجانب إطلاق عيادتين متنقلتين بمحافظة السويس.