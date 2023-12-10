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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الجلالة والعاملون بها يرافقون الطلاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

طلاب جامعة الجلالة
طلاب جامعة الجلالة

أعلن الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، عن توافر حافلات لنقل الإداريين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، الي مقر اللجنة الانتخابية التابعة للجامعة بالعين السخنة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في اليوم الأول لانطلاق الماراثون الانتخابي، وذلك منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت، علي مدار ٣ أيام، مما لا يؤثر علي انتظام العملية الدراسية.

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وذلك في ضوء المبادرة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 للدولة المصرية، وحرصاً من إدارة ومجلس أمناء جامعة الجلالة علي التيسير والتسهيل لإجراءات التصويت لجميع العاملين والطلاب بالجامعة، والحث علي أهمية الادلاء بالرأي كواجب وطني وقومي.

 

كما حرص الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، و د. ايهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، و د.أحمد هنو، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتورة رنا زيدان، امين عام الجامعة، علي مرافقة العاملين بالجامعة للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين على حرصهم لدعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد، إيماناً بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي.

طلاب جامعة الجلالة

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المشاركة فى الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسية 2024

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