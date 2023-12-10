طلعت عبد القوي: اصطفاف الجميع أمام اللجان رد الجميل للإنجازات

منظر حضاري ومشرف جدا

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية، إن هناك زحام شديد على اللجان منذ الساعات الأولى، معلقا: "منظر حضاري و مشرف جدا".

وأوضح "عبد القوي"، خلال مداخلته الهاتفية على شاشة القناة الأولى المصرية، أنه متواجد بمحافظة الغربية و يرى الجميع يصطف أمام اللجان الانتخابية بشكل غير مسبوق، مؤكدا على الازدحام الشديد من أمام المقرات من قبل فتح الأبواب.

وعقب "عبد القوي"، " هذه هي توقعاتنا، و هذا هو رد الجميل للإنجازات و الاستحقاقات و سعداء جدا بهذا العرس الديمقراطي الذي نصدره للعالم بأكمله"، منوها إلى أن هناك جهود كبيرة من الدولة المصرية منذ أكثر من 3 أشهر للتوعية في جميع المحافظات على أهمية المشاركة الانتخابية و شرح البرنامج الانتخابي لهم وشرح الدستور.

قائد حكيم

ولفت إلى أن الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية كان لها تأثير كبير في استجابة المواطنين، واستشعرت الخطر الذي يواجه الدولة المصرية و أهمية النزول و المشاركة في انتخاب قائد حكيم يتعامل مع القضايا بشكل احترافي.