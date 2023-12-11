اخبار مصر على مدار 24ساعة| الانتخابات الرئاسية.. إقبال تاريخي في اليوم الأول

اخبار مصر ...أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أن مراكز الاقتراع شهدت في اليوم الأول للانتخابات إقبالا تاريخيا وغير مسبوق على لجان التصويت، داعية المواطنين الذين لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم بالمشاركة الإيجابية يومي الاثنين والثلاثاء للتعبير عن رأيهم بكل حرية.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

الانتخابات الرئاسية.. إقبال تاريخي في اليوم الأول

أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أن مراكز الاقتراع شهدت في اليوم الأول للانتخابات إقبالا تاريخيا وغير مسبوق على لجان التصويت، داعية المواطنين الذين لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم بالمشاركة الإيجابية يومي الإثنين والثلاثاء للتعبير عن رأيهم بكل حرية.

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الجهود المكثفة لاستكمال الأهداف الاستراتيجية لمشروع مستقبل مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وزير الكهرباء: المشاركة بالانتخابات الرئاسية دليل على حرص المصريين على الديمقراطية

أدلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بلجنته الانتخابية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة .

الحكومة: إتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز لجذب الاستثمارات بـ مشروعات الهيدروجين الأخضر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ لمتابعة موقف تخصيص الأراضي المقرر إقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر عليها، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن تفاصيل التصويت في اليوم الأول

يبدأ مؤتمر غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، بعد قليل؛ لمتابعة عمل اللجان والتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأعمال التصويت فى اليوم الأول من الانتخابات والتى تستمر حتى الثلاثاء.



اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رئيس الإنجيلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويحث المواطنين على المشاركة بإيجابية|شاهد

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد، وذلك في لجنة الانتخابات بمدرسة مصطفى كامل في منطقة شيراتون في القاهرة.



لحظة تصويت انتصار السيسي في انتخابات الرئاسة

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مشاركة السيدة انتصار السيسي والإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

انتخابات الرئاسة 2024.. النائب محمد أبو العينين يتفقد لجان الدقي | صور

تفقد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اليوم الأحد، اللجان الانتخابية في منطقة الدقي، وذلك ضمن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.

إقبال كبير ومشاركة شاملة.. أبرز مشاهد اليوم الأول للانتخابات بأكتوبر والشيخ زايد

شهدت اللجان والمقار الانتخابية بمدينة السادس من أكتوبر، والشيخ زايد بمحافظة الجيزة، العديد من المشاهد التي أبرزت الإقبال الكثيف من المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري من خلال المشاركة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

انتخابات مصر.. بعض اللجان الفرعية تستمر في التصويت لوجود ناخبين

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن بعض اللجان الفرعية لا تزال مستمرة في عملية التصويت وذلك لتواجد أعداد من الناخبين داخل جمعية الانتخاب، مشيرًا إلى كثافة التواجد خلال اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

هيئة الاستعلامات: إجماع إعلامي عالمي على سلامة وانتظام الانتخابات في يومها الأول

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات تقريرها الأول عن عمليات الرصد التي تقوم بها لما تنشره وسائل الإعلام العالمية عن الانتخابات الرئاسية.

وزيرة التضامن الاجتماعي: توفير سيارات لتيسير إدلاء ذوي الهمم بأصواتهم

أدلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، بصوتها فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 التى انطلقت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء، وذلك فى لجنة مدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقي.



أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين 11 ديسمبر (ثاني أيتم الانتخابات الرئاسية)، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.