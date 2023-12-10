الانتخابات الرئاسية.. إقبال تاريخي في اليوم الأول

أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أن مراكز الاقتراع شهدت في اليوم الأول للانتخابات إقبالا تاريخيا وغير مسبوق على لجان التصويت، داعية المواطنين الذين لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم بالمشاركة الإيجابية يومي الإثنين والثلاثاء للتعبير عن رأيهم بكل حرية.

وأوضحت الحملة أنها تابعت بكل فخر واعتزاز حشود المصريين من كافة طوائف المجتمع وهم أمام مراكز الاقتراع يدلون بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 الموافق 10 ديسمبر 2023.

وأكدت أنها تابعت استمرار التصويت في جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية من خلال وكلائها ومندوبيها ومفوضيها من الساعة التاسعة صباحاً وحتى غلق لجان الاقتراع في يومها الأول، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أية مخالفات حتى الآن خلال العملية الانتخابية.

وأشادت بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية وفي جاهزية اللجان الانتخابية وانتظام سير العملية الانتخابية والعمل بجميع اللجان الفرعية، مثمنة حرص كافة طوائف المجتمع المصري على المشاركة خلال اليوم.

سيدات مصر العظيمات

وأضافت أن مراكز الاقتراع شهدت منذ الصباح الباكر وحتى المساء إقبالاً ملحوظاً من الشباب من الجنسين وسيدات مصر العظيمات، والرجال والشيوخ والمسنين، موجهة الشكر والتقدير لملايين المصريين والمصريات الذين توجهوا إلى الصناديق اليوم والتي شهدت إقبالاً تاريخياً.

وأكدت على ثقة مرشحها في المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة، وثقته في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر واستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.