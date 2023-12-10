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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حملة السيسي: إقبال غير مسبوق من السيدات والشباب في الانتخابات الرئاسية

النائب عماد خليل
النائب عماد خليل عضو حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

قال النائب عماد خليل، عضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن المشهد الانتخابي بمثابة لقطات مضيئة في الداخل، كما وُصِفَت في خارج مصر، حيث شهدت الانتخابات الرئاسية 2024 إقبالاً غير مسبوق من السيدات والشباب وكل جموع الناخبين، وتميزت في المحافظات الحدودية، ولا سيما شمال سيناء ومطروح وأسوان والنوبة وحلايب وشلاتين وبئر العبد والعريش.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الانتخابات الرئاسية شهدت أعداداً كثيفة وإقبالاً كبيراً داخل 11 ألفاً و600 لجنة في 9376 مركزاً انتخابياً، كما أن الانتخابات شهدت حرية في متابعة منظمات المجتمع المدني والصحافة ووسائل الإعلام ولا سيما في جولات الوفود الأجنبية في العريش وشمال 
سيناء وكل ربوع الجمهورية.

وأشار  عضو حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إلى أن الانتخابات شهدت إقبالاً كثيف من رجال الدين المسيحي والإسلامي، وتميزت أيضا بالمشاركة الشبابية، وهناك أكثر من مسيرة من الجامعات المصرية التي خرج منها الشباب يدعو للمشاركة.

وأوضح أنه لُوحِظ مشهد حضاري وديمقراطي راق بمشاركة الأربع حملات رئاسية والمرشحين على رأسهم المرشح عبدالفتاح السيسي، موجها الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نقل الانتخابات الرئاسية على مدار اليوم لكل المصريين والعالم.

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