حملة "السيسي استقرار وتنمية" ترصد الإقبال التاريخي بالمحافظات في اليوم الأول

رصدت حملة السيسي استقرار وتنمية أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بالصور الإقبال التاريخي الكبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول أيام العرس الديمقراطي بمحافظات البحيرة والمنيا والإسماعيلية والغربية وأسوان والإسكندرية عقب غلق باب التصويت .



وقال هيثم طوالة مؤسس الحملة في بيان: حرصنا على التواجد مع أهالينا الطيبين ورصدنا بالصوت والصورة زيادة الإقبال في الأوقات الأخيرة من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.



وقال فتحي حبيب منسق عام الحملة في محافظة البحيرة: شهدت قري مركز دمنهور وتحديدا في قرية "نديبة"مظاهرة حب حاشدة طافت شوارع القرية قبل الذهاب لتأدية الواجب الوطني يقودها كبار رجال العائلات والشباب الذين أصبحوا كلمة السر في الحشد الغير مسبوق وسط هتافات مدوية تحيا مصر..كما كان لسيدات القرية دور مهم في العملية الانتخابية بعد أن حملوا أبنائهم معهم لغرس قيم الانتماء وتعليمهم أهمية المشاركة السياسية.



وفي محافظة الإسماعيلية أكد أحمد فرج الله منسق الحملة بالمحافظة :تواجدنا في الشارع قبل فتح اللجان حيث تجولنا أمام لجان مدرسة الفاروق عمر والمعهد الديني ويسري الشعراوي والزراعة و لجنة قرية الرياح في القنطرة غرب وشاركنا في توعية الناخبين بأهمية صوتهم وسط أجواء وطنية رائعه تجسد أسمي مقومات الولاء والانتماء لوطننا الغالي مصر.



وأوضح فرج الله: إن الملفت للنظر الإقبال الكبير من الشباب والسيدات وكبار السن على انغام تسلم الايادي ومن نصر إلي نصر وهتفوا تحيا مصر .



وفي المنيا قال نبيل يوسف منسق الحملة في المحافظة إن أهم ما لفت الأنظار أثناء جولتنا في الشوارع ومن امام مقر اللجنة الانتخابية بالوحدة المحلية بمركز مغاغه مشهد يجسد الوحدة الوطنية حيث يتعانق مدير إدارة أوقاف مغاغة مع كاهن كنيسة مغاغة

و شهد كورنيش المنيا اصطفاف الطلاب حاملين علم مصر بالإضافة إلي تصدر كبار السن والشباب المشهد الانتخابي وكان الإقبال غير مسبوق في أول أيام الانتخابات الرئاسية.

وفي الإسكندرية قال وليد حمودة منسق الحملة بالمحافظة:حرصت أن أتابع لجان المغتربين وتحديدا في سيدي جابر وكان الإقبال متميزا وزاد قبل غلق باب التصويت بساعة في مشهد وطني يؤكد على وعي الناخبين وإحساسهم الكبير بالمسئولية الوطنية تجاة بلدهم .



وفي أسوان أكد ضياء الدين الداعون منسق الحملة: الإقبال لم يسبق له مثيل وافضل بكثير من الأعوام السابقة وقدم شباب أسوان القدوة والمثل في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد حيث حرصوا على الذهاب الى اللجان حاملين الأعلام المصرية .



وفي الغربية أشار محمود حسين سليمان منسق الحملة بالمحافظة: تواجدنا منذ الصباح الباكر في لجنة مدرسة الشهيد محمد عماد الدين سليمان في قرية كفر السحيمية بمركز زفتي ومنذ فتح اللجنة والإقبال كبير من العائلات والشباب والسيدات الذين تسابقوا لتأدية واجبهم الوطني وتم اليوم الأول بكل سهوله ويسر ودون حدوث أي مشاكل.

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