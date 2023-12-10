عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة "السيسي استقرار وتنمية" ترصد الإقبال التاريخي بالمحافظات في اليوم الأول

صدى البلد

رصدت حملة السيسي استقرار وتنمية أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بالصور الإقبال التاريخي الكبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم  في أول أيام العرس الديمقراطي بمحافظات البحيرة والمنيا والإسماعيلية والغربية وأسوان والإسكندرية عقب غلق باب التصويت .


وقال هيثم طوالة مؤسس الحملة في بيان: حرصنا على التواجد مع أهالينا الطيبين ورصدنا بالصوت والصورة  زيادة الإقبال في الأوقات الأخيرة من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.


وقال فتحي حبيب منسق عام الحملة في محافظة البحيرة: شهدت قري مركز دمنهور وتحديدا في قرية "نديبة"مظاهرة حب حاشدة طافت شوارع القرية قبل الذهاب لتأدية الواجب الوطني يقودها كبار رجال العائلات والشباب الذين أصبحوا كلمة السر في الحشد الغير مسبوق وسط هتافات مدوية تحيا مصر..كما كان لسيدات القرية دور مهم في العملية الانتخابية بعد أن حملوا أبنائهم معهم لغرس قيم الانتماء وتعليمهم أهمية المشاركة السياسية.


وفي محافظة الإسماعيلية أكد  أحمد فرج الله منسق الحملة بالمحافظة :تواجدنا في الشارع قبل فتح اللجان حيث تجولنا أمام لجان مدرسة الفاروق عمر  والمعهد الديني  ويسري الشعراوي والزراعة و لجنة قرية الرياح في القنطرة غرب وشاركنا في توعية الناخبين بأهمية صوتهم وسط أجواء وطنية رائعه  تجسد أسمي مقومات الولاء والانتماء لوطننا الغالي مصر.


وأوضح فرج الله: إن الملفت للنظر الإقبال الكبير من الشباب والسيدات وكبار السن على انغام تسلم الايادي ومن نصر إلي نصر وهتفوا تحيا مصر .


وفي المنيا قال نبيل يوسف منسق الحملة في المحافظة إن أهم ما لفت الأنظار أثناء جولتنا في الشوارع ومن امام مقر اللجنة الانتخابية بالوحدة المحلية بمركز مغاغه  مشهد يجسد الوحدة الوطنية حيث يتعانق مدير إدارة أوقاف مغاغة مع كاهن كنيسة مغاغة
و شهد كورنيش المنيا اصطفاف الطلاب  حاملين علم مصر بالإضافة إلي تصدر كبار السن والشباب المشهد الانتخابي وكان الإقبال غير مسبوق في أول أيام الانتخابات الرئاسية.

وفي الإسكندرية قال وليد حمودة منسق الحملة بالمحافظة:حرصت أن أتابع لجان المغتربين وتحديدا في سيدي جابر وكان الإقبال متميزا وزاد قبل غلق باب التصويت بساعة في مشهد وطني يؤكد على وعي الناخبين وإحساسهم الكبير بالمسئولية الوطنية تجاة بلدهم .


وفي أسوان أكد ضياء الدين الداعون منسق الحملة: الإقبال لم يسبق له مثيل وافضل بكثير من الأعوام السابقة وقدم شباب أسوان القدوة والمثل في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد حيث حرصوا على الذهاب الى اللجان حاملين الأعلام المصرية .


وفي الغربية أشار محمود حسين سليمان منسق الحملة بالمحافظة: تواجدنا منذ الصباح الباكر في لجنة مدرسة الشهيد محمد عماد الدين سليمان في قرية كفر السحيمية بمركز زفتي ومنذ فتح اللجنة والإقبال كبير من العائلات والشباب والسيدات الذين تسابقوا لتأدية واجبهم الوطني وتم اليوم الأول بكل سهوله ويسر ودون حدوث أي مشاكل.

 

IMG-20231210-WA1565
IMG-20231210-WA1565
IMG-20231210-WA1566
IMG-20231210-WA1566
IMG-20231210-WA1563
IMG-20231210-WA1563
IMG-20231210-WA1564
IMG-20231210-WA1564
IMG-20231210-WA1562
IMG-20231210-WA1562
IMG-20231210-WA1059
IMG-20231210-WA1059
IMG-20231210-WA1060
IMG-20231210-WA1060
IMG-20231210-WA1061
IMG-20231210-WA1061
IMG-20231210-WA1561
IMG-20231210-WA1561
IMG-20231210-WA1560
IMG-20231210-WA1560
IMG-20231210-WA1559
IMG-20231210-WA1559
IMG-20231210-WA1557
IMG-20231210-WA1557
IMG-20231210-WA1556
IMG-20231210-WA1556
IMG-20231210-WA1558
IMG-20231210-WA1558
IMG-20231210-WA1555
IMG-20231210-WA1555

IMG-20231210-WA1588
IMG-20231210-WA1588
IMG-20231210-WA1586
IMG-20231210-WA1586
IMG-20231210-WA1587
IMG-20231210-WA1587
IMG-20231210-WA1585
IMG-20231210-WA1585
IMG-20231210-WA1583
IMG-20231210-WA1583
IMG-20231210-WA1584
IMG-20231210-WA1584
IMG-20231210-WA1582
IMG-20231210-WA1582
IMG-20231210-WA1578
IMG-20231210-WA1578
IMG-20231210-WA1579
IMG-20231210-WA1579
IMG-20231210-WA1574
IMG-20231210-WA1574
IMG-20231210-WA1576
IMG-20231210-WA1576
IMG-20231210-WA1573
IMG-20231210-WA1573

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

بيراميدز يسجل رقما إفريقيا عجز عنه الأهلي والزمالك

بيان عاجل من حماس بشأن المطالب الأمريكية باستسلامها للاحتلال

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

ترشيحاتنا

محمود مسلم عن الاهتمام العالمي بالانتخابات الرئاسية: مصر كبيرة وكلمتها بتتسمع

التحقيق مع فنانة مشهورة أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات

أول تعليق من جيش الاحتلال على فيديو تخريب القوات الإسرائيلية للممتلكات في غزة

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن تفاصيل التصويت في اليوم الأول.. بعد قليل

نقابة الصحفيين تتلقى 3 شكاوى منع تصوير وامتناع عن تقديم معلومات

بينهن رضيعات ومسنات| هيئة فلسطينية تعلن احتجاز الاحتلال لـ142 أسيرة من غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة ملفتة

المشهد الأجمل في أول يوم انتخابات الرئاسة| الشباب يزينون اللجان.. طوابير "ولاد مصر" ترسم المستقبل.. والمتطوعون سر جمالية التنظيم

قوام ممشوق .. هدى الإتربى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية..صورة متداولة لرجل رسم علم مصر على شاربه

فيديو

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ