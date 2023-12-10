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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إلهام شاهين تشيد بمشهد الانتخابات الرئاسية.. وتوجه رسالة إلى رئيس مصر القادم| فيديو

إلهام شاهين
إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن مشهد الانتخابات الرئاسية اليوم هو دليل على الوطنية وحب الوطن والاهتمام بمقدرته واصفة إياه بـ «المشهد بالجميل».

وأضافت «إلهام شاهين» خلال مداخلة ببرنامج «مصر جديدة» الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، أن سيدات مصر قويات وجدعات وحريصات على أسرتهن ووطنهن، والمرأة المصرية تثبت في كل الانتخابات أنها فيصل وأن صوتها مهم ومؤثر ودليل على قوة شخصيتها.

ووجهت  «إلهام شاهين» رسالة إلى رئيس مصر القادم، قائلة: «أول طلباتي من الرئيس القادم عودة الريادة للفن كما كان طول عمره في الوطن العربي، وإنتاج أفلام كبيرة وضخمة، وأن يكون من أولوياته الاهتمام بالفن والسينما والمسرح كما كان سابقا لأنها أهم حاجة في حياة الشعوب».

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