إلهام شاهين: حبنا لتراب مصر يحتم علينا المشاركة في الانتخابات الرئاسية

قالت الفنانة إلهام شاهين، إها قامت بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 أثناء سفرها خارج البلاد، مضيفة أنها كانت أول الناس ومستعجلة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت إلهام شاهين، خلال مداخلتها ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على شاشة الحياة، أنها تحث الجميع للمشاركة على التصويت بالانتخابات الرئاسية، وأن مصر هي بلد الجميع ويجب أن يشارك الجميع بآرائه تجاه كل ما يحدث بدولته ويختار مصلحتها، معقبة: "حبنا لتراب مصر يحتم علينا المشاركة في كل ما هو يخص مصر.. بحب أشارك في أي حاجة تخص بلدي وبقول للجميع أن هذا هو الانتماء والوطنية".

وأضافت: "أول ما اتفتح باب الانتخابات مستنتش ونزلت أشارك"، لافتة إلى أن السفارة المصرية بتونس كانت مٌرحبة بشكل كبير وتقوم بتسهيل الأمور، مؤكدة أن جميع الوفد المصري بمهرجان قرطاج ذهب شارك بكل حب في الانتخابات الرئاسية.

رسالتها للمصريين

وأردفت: "مفيش مصري موجود في تونس لم يذهب أو ينتخب، وهذا مؤشر عظيم يؤكد اهتمامنا ببلدنا و انتمائنا لها".

وشددت: "لازم كل مصري ينزل وينتخب ولازم نأكد للعالم كله حبنا لمصر".