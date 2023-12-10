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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إتحولت للتحقيق.. تفاصيل رصد أول حالة قامت بالتصويت مرتين في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، عن تفاصيل رصد أول حالة من الهيئة الوطنية للانتخابات لمحاولة سيدة  أن تنتخب مرتين، في واحدة من الحالات التي تم رصدها في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية. 

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وقال "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى" إن الهيئة الوطنية للانتخابات رصدت سيدة كان اسمها مدرج أنها من كشوف المنتخبين من قبل، وبعد الفحص والتدقيق تم التأكد أنها سبق وأن حصلت على حقها الانتخابي بالفعل في مرة سابقة. 

وتابع يوسف الحسيني، أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت قرار بتحويل السيدة للتحقيق، إذ أن فكرة الانتخاب مرتين هي غير قانونية على الإطلاق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها. 

يوسف الحسيني الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات برنامج التاسعة قناة الأولى

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