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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نائب التنسيقية: الشباب هم الحصان الأسود في الانتخابات الرئاسية 2024

النائب محمود القط
النائب محمود القط

قال النائب محمود القط، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اليوم هو عرس انتخابي، ومصر تفرح بشكل حقيقي، والمشهد الانتخابي اليوم مختلف عن الأيام الماضية، موضحا أن تنسيقية شباب الأحزاب قامت بإنشاء مركز إعلامي وغرفة عمليات مركزية، وكل شخص في مكانه لممارسة مهامه. 

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "القط"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن التنسيقية لديها متطوعين يصل عددهم لـ 20 ألف متطوع تقريبا لأنه يتم تغطية الجمهورية بالكامل بكل المراكز وكل اللجان، موضحا أن وجود أعضاء متنافسة داخل التنسيقية دافع كبير للتواجد داخل كافة محافظات الجمهورية. 

وتابع، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدعم وتشجع المواطن المصري على المشاركة في الانتخابات، لافتا إلى أن التنسيقية قامت بعمل أكثر من 52 لقاء في الجامعات والمعاهد للحديث مع الشباب للمشاركة في الانتخابات والذين كانوا هم الحصان الأسود في الشباب، وفي تقييمات التنسيقية الحصان الأسود هو الشباب أقل من 25 عاما، والمرأة هي عمود الخيمة المتواجد مع الرئيس منذ عام 2014. 

واستكمل، أن الانتخابات اليوم شهدت مشاهد جديدة المشهد الأول الاصطفاف على اللجان وخاصة في محافظات الدلتا قبل فتح لجان الاقتراع، فضلا عن المحافظات الحدودية التي خرجت عن بكرة أبيها، والقبائل والعائلات خرجت بالكامل من أجل المشاركة في الانتخابات. 

الانتخابات الرئاسية تنسيقية شباب الاحزاب برنامج الحياة اليوم محمد شردي قناة الحياة

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