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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتخابات الرئاسة 2024.. النائب محمد أبو العينين يتفقد لجان الدقي | صور

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

تفقد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اليوم الأحد، اللجان الانتخابية في منطقة الدقي، وذلك ضمن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.

وكان أدلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بصوته الانتخابي بمدرسة قصر الدوبارة - محافظة القاهرة، اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.

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التصويب واجب وطني

أكد وكيل مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته أن التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب على كل مواطن تجاه وطننا مصر، معرباً عن ثقته التامة فى الشعب المصرى الذي سيبعث برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله باصطفاف الشعب خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في ظل المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم أجمع، لاستكمال مسيرة الاستقرار والتنمية الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.

ووجه النائب/ محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما بذلوه من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها.

النائب محمد أبو العينين يتفقد اللجان الانتخابية
النائب محمد أبو العينين يتفقد اللجان الانتخابية
النائب محمد أبو العينين يتفقد اللجان الانتخابية
النائب محمد أبو العينين يتفقد اللجان الانتخابية
النائب محمد أبو العينين يتفقد اللجان الانتخابية
النائب محمد أبو العينين يتفقد اللجان الانتخابية
النائب محمد أبو العينين يتفقد اللجان الانتخابية
أبو العينين وكيل مجلس النواب الانتخابات الرئاسية 2024 التصويت في الانتخابات الرئاسية

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