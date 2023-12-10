انتخابات مصر.. بعض اللجان الفرعية تستمر في التصويت لوجود ناخبين

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن بعض اللجان الفرعية لا تزال مستمرة في عملية التصويت وذلك لتواجد أعداد من الناخبين داخل جمعية الانتخاب، مشيرًا إلى كثافة التواجد خلال اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية.

ودعا المستشار بنداري – في مؤتمر صحفي عقده اليوم في ختام اليوم الأول للانتخابات الرئاسية – جموع الشعب المصري لاستكمال المشاركة في عملية التصويت خلال يومي التصويت المقبلين والمقريين بغد وبعد غد.

وأضاف أنه بمجرد غلق باب الاقتراع في اليوم الأول، يتم حفظ صناديق ومهمات الاقتراع في مكان آمن، وذلك حتى استئناف عملية التصويت غدًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

من جانبهم، وأشار رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة الانتخابية من القضاة بعدد من محافظات الجمهورية، إلى أن عملية التصويت ظلت مستمرة لحين انتهاء آخر المتواجدين في المقر الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم، وأن عملية التصويت سارت بانتظام في اليوم الأول، وشهدت كثافة ملحوظة وإقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.