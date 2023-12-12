عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.4 مليار دولار تبادل تجاري بين مصر والبرازيل خلال 10 أشهر من 2023

مصر والبرازيل
مصر والبرازيل

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خلال الشهور العشر الأولي من 2023 حوالي 2.4 مليار دولار لتكون القاهرة الشريك الرابع عشر لساو باولو.

وقال السفير باولينو فرانكو، سفير البرازيل لدى مصر، إن العلاقات العلاقات بين البلدين لها تاريخ طويل وتتميز بعلاقات دبلوماسية ودية وتعاون في مختلف المجالات، ومن أقدم العلاقات الدبلوماسية، حيث تحتفل البلدين بمرور 100 عام على علاقتهما الدبلوماسية خلال العام المقبل.

 

وأشار خلال الاجتماع الذي نظمه المكتب الإقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، بالتعاون مع السفارة البرازيلية بالقاهرة، وضم عدد من المسئولين في وزارة التجارة والصناعة والزراعة من البلدين، بجانب وفد من رجال الأعمال البرازيليين، إلى ان الأنشطة التجارية والاستثمارية، بين البلدين زاد بشكل مطرد على مدار السنوات الماضية.

وأضاف ان البرازيل تعد أكبر شريك تجاري لمصر في أمريكا اللاتينية، في حين تحتل مصر المرتبة الرابعة كأكبر شريك تجاري للبرازيل في أفريقيا، مما أدى إلى ميزان تجاري قدره 2.4 مليار دولار خلال الفترة (يناير – أكتوبر) 2023، حيث سجلت الصادرات البرازيلية للقاهرة حوالي 1.89 مليار دولار، بينما صدرت مصر إلى ساو باولو نحو 440 مليون دولار.

وأضاف أنه في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية بين مصر والبرازيل سيتم تشغيل خط الطيران المباشرة القاهرة ساو باولو، مما يزيد من تعزيز الاتصال وتسهيل زيادة المشاركة بين البلدين.

وقال السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لأمريكا اللاتينية، إن البرازيل هي الشريك التجاري الأول لمصر في قارة أمريكا اللاتينية، وتعد بوابة المنتجات المصرية للقارة اللاتينية، كما أن مصر هي بوابة للمنتجات البرازيلية للسوق الأفريقي والشرق الأوسط.

وأوضح أن الحكومة المصرية تتطلع لمزيد من التعاون مع البرازيل على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهناك فرص واعدة يجب استغلالها الاستغلال الأمثل، خاصة ان التبادل التجاري يقتصر على عدد محدود من السلع، ويجب التحول من التجارة للاستثمار وتبادل الخبرات بين البلدين.

وقال فهمي أن البرازيل شريك تجاري مهم لمصر وأن مصر على استعداد لتوفير كافة الكميات التي تحتاجها البرازيل من الأسمدة وخاصة اليوريا والاسمدة الفوسفاتية، حيث قامت الخارجية بتنظيم زيارة لسفراء دول أمريكا اللاتينية بالقاهرة الى مصنع شركة أبو قير للأسمدة، والمكتب الإقليمي للغرفة بالقاهرة كان له دور كبير في تلك الزيارة.

وقال مايكل جمال المدير الإقليمي لمكتب غرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرازيل تنمو بصورة ملحوظة خاصة منذ عام 2017 عقب دخول اتفاقية الميركسور حيز النفاذ، والتي أدت إلى إعفاء الكثير من المنتجات المصرية من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق البرازيلي.

وشدد جمال علي أهمية إقامة مناطق لوجستية للشركات البرازيلية في مصر لتسهيل دخولها للأسواق الأفريقية والمنطقة العربية، خاصة ان مصر تمتلك قدرات وموقع جغرافي يجعلها قريبة من أفريقيا واسيا وأوروبا، كما تربطها اتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة السمراء.

وأكد علي ضرورة زيادة التعاون علي كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين مصر والبرازيل في ظل التشابه الكبير بين الشعبين، خاصة ان البرازيل هي البوابة الحقيقة لنفاذ المنتجات المصرية للقارة اللاتينية، كما ان مصر هي بوابة دخول قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

مصر والبرازيل التبادل التجاري غرفة التجارة العربية البرازيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية| نجم الزمالك السابق يهدد بشكوى جديدة ضد النادي

الهيئة الوطنية: فريد زهران لم يشتكى من لجان المقطم والكثافات اخرت اللجان

على الأنغام والرقصات الفلكلورية النوبية والأسوانية..ملحمة في حب مصر أمام اللجان الإنتخابية

غزة في قلب مصر.. علم فلسطين يزين الانتخابات الرئاسية المصرية.. ومرشح يرتدي كوفية الأشقاء

فرق كشافة أسوان تحتفل بالعُرس الانتخابي داخل اللجان.. بالفيديو

الهيئة الوطنية تشيد بمجهود الأمن فى تنظيم كثافات الناخبين والتكدسات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا مرسي تتابع من غرفة عمليات المجلس مشاركة المرأة في التصويت بالانتخابات الرئاسية

كيف تعلم أن طفلك مصاب باضطراب طيف التوحد؟.. اعراض واضحة

ليلى علوى تشارك بالانتخابات الرئاسية 2024

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوات بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان

فيديو

حماس تنتصر.. إسرائيل تستغيث بـ مصر من أجل الأسرى وهدنة إنسانية/ فيديوجراف

تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لارتفاع أسعار البصل

فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

تحذير عاجل وهام من الأرصاد| أمطار رعدية وظاهرة خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ