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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى يشكر أبو العينين: وفرت كل الإمكانيات لصدى البلد لمتابعة الانتخابات..فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

حرص الإعلامي أحمد موسى على توجيه الشكر إلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بعد توفيره كافة الإمكانيات لقناة صدى البلد من أجل تقديم أفضل متابعة ممكنة لـ الانتخابات الرئاسية 2024. 

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد": "لازم نشكر سيادة النائب أحمد أبو العيني اللي وفر كل الإمكانيات لصدى البلد نم أجل متابعة الانتخابات الرئاسية بشكل مميز، وبشكر كل العاملين في القناة على التغطية المميزة على مدار 3 أيام". 

ووجه "موسى" الشكر لكل الإعلاميين والعاملين في القناة على مدار الفترة الماضية في تغطية الانتخابات الرئاسية، والتي حصلت بسببها القناة على إشادات عديدة من داخل وخارج مصر. 

أحمد موسى محمد أبو العينين النائب محمد أبو العينين الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024

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