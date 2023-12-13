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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللجنة العامة بقسم النزهة بالقاهرة: المرشح الرئاسي السيسي حصل على 197 ألفا و356 صوتا      

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

 أعلنت اللجنة الأولى العامة 23 ومقرها قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة ، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على  197 ألف 356 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 5264 صوتا.

 

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 1024 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 4725صوتا.

اللجنة العامة 3 بمركز أبنوب بأسيوط: المرشح الرئاسي السيسي حصل على 152748 صوتاً

اللجنة العامة بقسم دمنهور: المرشح الرئاسي السيسي حصل على 200 ألف و810 أصوات

إكسترا نيوز: المرشح الرئاسي السيسي يحصل على 235784 صوتا باللجنة العامة بالساحل

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نتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة الفرعية بدائرة الساحل

 

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة القاهرة نتائج محاضر فرز اللجنة  دائرة قسم الساحل، حسبما ذكرت قناة أكسترا نيوز.

وقال المستشار إن عدد الناخبين الحاضرين للتصويت   252 ألف و987 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 251 ألف و938 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة  1049 ناخبا

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-
عبدالفتاح السيسي: 235 ألف 784 صوت
فريد زهران: 6618 صوت
عبدالسند يمامة: 2643 صوت      
حازم عمر:  6893 صوت

 بني سويف 

أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة بمحافظة بني سويف نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز

وقال المستشار إن عدد الناخبين الحاضرين للتصويت  160 الف و287 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 159 ألف و254 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة  1033 ناخبا

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-
عبدالفتاح السيسي:    152 ألف و684    
فريد زهران:          3000        
عبدالسند يمامة:       323    
حازم عمر:             3247


نتيجة اللجنة العامة بقسم أول المنصورة

أعلنت اللجنة الأولى العامة بقسم أول المنصورة، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 145614 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران، 6144 صوتا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 7393 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 12771 صوتا.

 

نتيجة اللجنة العامة بقسم أول شبرا الخيمة

 

أعلنت اللجنة الأولى العامة بقسم أول شبرا الخيمة، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وحصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 272136 صوتا

بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران 5000 صوتا


وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 11657 صوتا

وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 9342 صوتا

نتيجة اللجنة الأولى بمحافظة دمياط

وكانت قد أعلنت اللجنة العامة رقم 1 بمحافظة دمياط نتيجة الانتخابات الرئاسية في نطاق اللجنة، وحصل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على على 40 ألفا و 536 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 6352 صوتا.

وقالت اللجنة العامة إن المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة حصل على 1185 ، بينما حصل المرشح الرئاسي حازم عمر 10350 صوتا.

 

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