ننشر تفاصيل المسابقة الوطنية للمهارات – مصر 2023 لطلاب المدارس

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المسابقة الوطنية للمهارات – مصر 2023، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

و تأتي المسابقة الوطنية للمهارات – مصر 2023، كجزء من استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills، والتي ستقام في مدينة ليون بفرنسا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2024.

وتستهدف المسابقة الوطنية للمهارات – مصر 2023، تنمية وتطوير مهارات وقدرات طلاب التعليم الفني وتعزيز روح التنافسية لديهم، كما يعكس تنظيم هذه المسابقة الالتزام القوي بتطوير التعليم الفني وفقًا لرؤية مصر 2030، وتوفير فرص منافسة عالية الجودة وعرض مهارات الطلاب وتعزيز قدرات الشباب الموهوبين في مصر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم إجراء اختبارات المرحلة الأولى ل المسابقة الوطنية للمهارات – مصر 2023، في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2023، حيث تقدم للاختبار عدد 1515 طالبًا وطالبة للمشاركة في 15 مهارة مختلفة، مثل مهارات الطاقة المتجددة، وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات، وصناعة المجوهرات، والخراطة باستخدام برمجة الحاسوب، وقد تم اجتياز المرحلة الأولى من قبل 75 طالبًا وطالبة، حيث تم اختيار خمسة طلاب لكل مهارة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه يتم الاستعداد حاليا للمرحلة الثانية من المسابقة الوطنية للمهارات – مصر 2023، والتي ستُجرى في الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2023، حيث ستتضمن التصفيات العملية، اختيار الطلاب الثلاثة الأوائل في كل مهارة من خلال اختبارات تجري في صورة تنفيذ مشروع عملي تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.

و وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تشهد المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية للمهارات – مصر 2023، اختيار الطلاب الأوائل في كل مهارة بناءً على أدائهم في الاختبار العملي الذي سيستمر لثلاثة أيام، حيث تعد المسابقة فرصة للطلاب للترشح للمشاركة بالمسابقة العالمية.

وجدير بالذكر أن المسابقة الوطنية للمهارات – مصر 2023، تأتي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "مشروع دعم التشغيل" GIZ-EPP واتحاد الصناعات، مما يعزز الشراكات القوية والتعاون الدولي في تنظيم وتنفيذ هذه المسابقة.