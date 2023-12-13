وفد أجنبي متعدد الجنسيات يدعم الأطفال مرضى السرطان في الصعيد

زار مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، وفد متعدد الجنسيات (فرنسي وبلجيكى) لدعم الأطفال مرضي السرطان بالمستشفى، بالتنسيق مع القس مايكل موسي راعى الكنيسة الإنجيلية بمدينة طيبة الجديدة.

وحرص الوفد الأجنبي خلال زيارته للمستشفى على لقاء عدد من المرضي، وتحدث أعضاء الوفد معهم لمعرفة طبيعة العلاج المقدم لهم وسبل تقديم الدعم للأطفال مرضى الاورام في الصعيد.

ورافق الوفد الأجنبي، فريق العلاقات العامة في جولة على أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي وغرف الإقامة الداخلية والرعاية المركزة والعمليات التي تخدم الآلاف من المرضى بمحافظات الصعيد، وتعريفهم بآخر التطورات العلمية التي حققتها المستشفى ومنها نشر الأبحاث العلمية المتخصصة فى الدوريات العالمية.

وحرص الوفد الأجنبي خلال تواجده في مستشفى الأطفال لعلاج الأورام على عمل توزيع الهدايا وإلالعاب و أبدوا إعجابهم بأساليب العلاج الحديثة و بالبنية التحتية للمستشفى و اعتماد المستشفي على مصادر طاقة نظيفة تتماشى مع الأساليب الحديثة في الحفاظ على البيئة.

والتقط الوفد الأجنبي الصور التذكارية داخل المستشفى برفقة المرضى والأطباء والممرضين، معربين عن سعادتهم الكبيرة بتلك الزيارة المميزة، مؤكدين استمرار دعم المرضى.



ومن جانبه رحب الأستاذ محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، بالوفد الأجنبي، الذى يضم جنسيات مختلفه من (بلجيكى وفرنسى ) لدعم الأطفال مرضي السرطان، مؤكدا على إن هذه الزيارات الداعمة لمرضي الأورام تؤكد أن المستشفى مستمرة في نجاحاتها، والتنوع في الخدمات الطبية التى تساهم في شفاء الحالات للوصول للهدف المنشود «صعيد بلا سرطان »

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