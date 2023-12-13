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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

15 طبيبًا مِن دول الكومنولث يشاركون بالدورة التَّدريبية لجراحة المسالك بجامعة بالمنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نَظَّمَ مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التَّنمية فعاليات الدورة التدريبية الدَّولية لأساسيات جراحة المسالك البولية يوم الأحد ، وتستمر حتى الخميس وتُقَام الدورة تحت رعاية  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

وشهد الافتتاح الدكتور طارق غلوش  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور الشعراوي كمال  المدير التَّنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور تامر أبو السعد وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورباسم صلاح  مدير المركز ومقرر الدورة، والدكتور أحمد مصباح -رئيس قسم المسالك البولية. 

يذكر أن الدورة تُقَام لأول مرة لدول الكومنولث الروسي بمشاركة 15طبيبًا، وتشمل فعالياتها محاضرات يومية بقاعة المحاضرات بالمركز، ونقل حي ومباشر من غرف العمليات، واستعراض ومناقشة للحالات التي تجرى لها العمليات.

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الدراسات العليا والبحوث الوكالة المصرية للشراكة جامعة المنصورة رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث شئون الدراسات العليا والبحوث فعاليات الدورة التدريبية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

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