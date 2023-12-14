عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| صديق المخرج أحمد البدري يهاجم زملاءه بعد بتر قدمه.. محمد سلام يعلق على صورة انتشرت له.. مهرجان الجونة السينمائي ينطلق مساء اليوم

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..
 

بالصور.. تجهيزات الدورة السادسة من مهرجان الجونة قبل حفل الافتتاح الليلة

دخلت التجهيزات للدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، مرحلتها النهائية قبل انطلاق حفل الافتتاح مساء اليوم.

 

مفاجأة 2024| عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الجديد «مكانك»

في مفاجأة لجمهوره مع اقتراب مطلع عام ٢٠٢٤ أعلن النجم الكبير عمرو دياب عن قرب طرح البومه الجديد والذي يحمل اسم "مكانك".

 

إيرادات السينما|شماريخ يواصل الصدارة بفارق كبير عن أقرب منافسيه

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، كما عرضت مؤخرا أفلام أخرى هي: “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي"، و"حسن المصري“، و”سكر" وأخيرا فيلمي بلوموندو  وشماريخ.

 

رفضوا يزوروه.. صديق المخرج أحمد البدري يهاجم زملاءه

هاجم صديق المخرج أحمد البدري أصدقاءه، وذلك بعد ان رفصوا زيارته ، وذلك فى منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

 

نعتها بكلمات مؤثرة.. وفاة عمة آية سماحة

إعلنت الفنانة اية سماحة عن وفاة عمتها ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك .

وقالت اية سماحة :أنا مش مصدقة، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله عمتي فاتن الإتربي، والدة نورا قدري، وأحمد قدري، نسألكم الدعاء.

نعتها بكلمات مؤثرة.. وفاة عمة آية سماحة

دنيا عبدالعزيز: هذا الشخص هددني بتشويه وجهي| شاهد

تصل إلى 8 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر السندباد لـ كريم عبد العزيز

يستعد الفنان كريم عبد العزيز لعرض مسرحيته الجديدة “سندباد” خلال موسم الرياض ، بدًا من يوم 18 وحتي يوم 28 من الشهر الجاري. 

وتبدأ الأحداث أثناء هروب عمر أبو الهول من المعلم سنوسي، يختبئ في مقبرة قديمة ليجد فيها سلسلة تعود به إلى زمن السندباد.

 

مش بنتي.. محمد سلام يعلق على صورة انتشرت له

 

شارك الفنان محمد سلام، صورة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

مراد مكرم: التمثيل مع حنان مطاوع أشبه بـ "البينج بونج"

 

عبر الفنان مراد مكرم عن سعادته بالتعاون مع الفنانة حنان مطاوع ضمن أحداث مسلسلهما الجديد “ صوت وصورة ” ، والذي عرض خلال الأسابيع الماضية . 


 

 

الأفلام السينمائية الجونة السينمائي الفنانة أية سماحة الفنانة حنان مطاوع الفنان مراد مكرم الفنان كريم عبد العزيز الفنان محمد سلام صوت وصورة مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد وعكة صحية

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

مفاجأة.. أحمد فتوح يجتمع بمسئولي الأهلي للانضمام إلى الفريق

موعد أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في 2024

ترشيحاتنا

10 مليارات دولار .. هل توصلت الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

رئيس الوزراء يبحث مع وفد إيطالي إقامة استثمارات في مجال الأمن الغذائي

قرار وزاري .. حظر تصدير السكر بأنواعه 3 أشهر

كولر: جاهزون لمواجهة اتحاد جدة.. وننتظر حضور جماهير الأهلي بكثافة

ارفعوا الحصار.. نداء عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة

كاتب صحفي: انحدار كامل في شعبية نتنياهو داخل حكومته |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يعلن مفاجأة عن سبب وفاة الشاعرة أميرة الأدهم

شردونا وجوعونا.. بكاء مسن فلسطيني بعد هدم إسرائيل منزله

بالصور.. تجهيزات الدورة السادسة من مهرجان الجونة قبل حفل الافتتاح الليلة

شعب يحب الحياة.. فيديو مذهل لفلسطينيين يغنون وسط الدمار| شاهد

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ