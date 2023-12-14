أخبار الفن| صديق المخرج أحمد البدري يهاجم زملاءه بعد بتر قدمه.. محمد سلام يعلق على صورة انتشرت له.. مهرجان الجونة السينمائي ينطلق مساء اليوم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



دخلت التجهيزات للدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، مرحلتها النهائية قبل انطلاق حفل الافتتاح مساء اليوم.

في مفاجأة لجمهوره مع اقتراب مطلع عام ٢٠٢٤ أعلن النجم الكبير عمرو دياب عن قرب طرح البومه الجديد والذي يحمل اسم "مكانك".

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، كما عرضت مؤخرا أفلام أخرى هي: “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي"، و"حسن المصري“، و”سكر" وأخيرا فيلمي بلوموندو وشماريخ.

هاجم صديق المخرج أحمد البدري أصدقاءه، وذلك بعد ان رفصوا زيارته ، وذلك فى منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

إعلنت الفنانة اية سماحة عن وفاة عمتها ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك .

وقالت اية سماحة :أنا مش مصدقة، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله عمتي فاتن الإتربي، والدة نورا قدري، وأحمد قدري، نسألكم الدعاء.

يستعد الفنان كريم عبد العزيز لعرض مسرحيته الجديدة “سندباد” خلال موسم الرياض ، بدًا من يوم 18 وحتي يوم 28 من الشهر الجاري.

وتبدأ الأحداث أثناء هروب عمر أبو الهول من المعلم سنوسي، يختبئ في مقبرة قديمة ليجد فيها سلسلة تعود به إلى زمن السندباد.

شارك الفنان محمد سلام، صورة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

عبر الفنان مراد مكرم عن سعادته بالتعاون مع الفنانة حنان مطاوع ضمن أحداث مسلسلهما الجديد “ صوت وصورة ” ، والذي عرض خلال الأسابيع الماضية .



