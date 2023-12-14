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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفضوا يزوروه .. صديق المخرج أحمد البدري يهاجم زملاءه

أحمد البدري
أحمد البدري

هاجم صديق المخرج أحمد البدري أصدقاءه، وذلك بعد ان رفصوا زيارته ، وذلك فى منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

وقال صديق المخرج أحمد البدري: "إخص" بجد كما تدين تدان ليه الناس بقت قاسية كده ووحشة مع بعضها صديقي الغالي المخرج أحمد البدري كان كويس مع كل الناس وياما خرج نجوم وطول عمره صاحب واجب مع الكل ليه لما يبقي في أصعب أيام حياته ومحتاج الدعم حتي لو بكلمه مايلاقيش دي زيارة المريض صدقه إحنا بنتصل بالناس علشان يجوا يزوروه بس  ويعملوله دعم نفسي بعد بتر رجله وان الحاله عماله تتدهور  وكله قال مش فاضي ولا واحد من زمايله وأصدقاءه زاره..معقوله ياناس".
 

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واستكمل قائلاً: “لكن طبعا لو توفاه الله كله هايروح عامل بوست متشحتف فيه ع الفيسبوك ويقول صاحبي وحبيبي مش كده؟ .. الراجل رجله اتشلت .. وفيروس في الدم ومشكله في الرئة وسكر مرتفع وتنفس صناعي.. ومحدش من زمايله زاره.. زورو المرضى عشان لما تمرضوا تلاقوا اللي يسأل عليكم إدعوا لبعض بالشفاء عشان لما تتعبوا تلاقوا اللي يدعلكم”.

وأضاف: “والناس اللي بتقعد تسأل عن العنوان هو في معهد ناصر اللي ع الكورنيش  الرعايه المركزة من ٤ إلى ٥  روحوا زوره واخلصو النيه لله ربنا يشفيك ويعافيك يابدري ويشفي ويعافي كل مريض”.

أحمد البدرى معهد ناصر المخرج أحمد البدرى الرعاية المركزة

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