نعتها بكلمات مؤثرة.. وفاة عمة آية سماحة

إعلنت الفنانة اية سماحة عن وفاة عمتها ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك .

وقالت اية سماحة :أنا مش مصدقة، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله عمتي فاتن الإتربي، والدة نورا قدري، وأحمد قدري، نسألكم الدعاء.

وكان أخر اعمال اية سماحة هو مسلسل على باب العمارة ، والذى عرض بشكل حصري على منصة watch it .

مسلسل على باب العمارة يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن ومنهم حاتم صلاح وأحمد بدير ومحمد محمود ومحمد رضوان وآية سماحة وغادة طلعت ومن إخراج خيري سالم.



كما قدمت اية سماحة حكاية “ كاملة ” ضمن حكايات مسلسل حدث بالفعل .

حكاية كاملة بطولة آية سماحة وشاهين وتامر فرج وبسنت حاتم، ضيوف الشرف: أحمد فهيم وأحمد عبدالحميد وعمر جانز إنتاج حاتم سمعان ومن تأليف فادي النجار وإخراج وائل فرج.

حكايات مسلسل حدث بالفعل



ويضم العمل حكايات مسلسل "حدث بالفعل" في حكاياته الأخرى عددا من النجوم مثل كريم فهمي، وغادة عبد الرازق، دينا الشربيني، شيرين رضا، وياسمين رئيس، وخالد أنور، ماجد المصري، وبسمة، ومحمود عبد المغني، وسلمى أبو ضيف، وندى موسى، وجميلة عوض وآخرين.

وتدور أحداث حكاية آخر نفس من مسلسل حدث بالفعل حول الأمراض النفسية ضمن إطار درامي، وحكايات وقصص حقيقية تكشف حجم معاناة المرضى وطرق العلاج الصحيحة لهم.