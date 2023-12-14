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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مراد مكرم: التمثيل مع حنان مطاوع أشبه بـ "البينج بونج"

مراد مكرم
مراد مكرم

عبر الفنان مراد مكرم عن سعادته بالتعاون مع الفنانة حنان مطاوع ضمن أحداث مسلسلهما الجديد “ صوت وصورة ” ، والذي عرض خلال الأسابيع الماضية . 

 

وقال مراد مكرم في تصريحات خاصة  : العمل مع حنان مطاوع متعة، فهو اشبه بلعبة " البينج بونج " ، فهناك نوعية من الممثلين تكون المشاهد معهم اشبة بالمبارزة . 

 

مسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع ونجلاء بدر وصدقي صخر ووليد فواز وولاء الشريف وعمرو وهبة . 

مراد مكرم: لم أقلق من تجسيد شخصية متحرش في صوت وصورة

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مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

 

وكان اخر اعمال مراد مكرم هو مسلسل خيانة مشروعة ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي . 

 

مسلسل علاقة مشروعة 

 

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي.

 

 

الفنانة حنان مطاوع الفنان مراد مكرم إيرادات السينما داليا مصطفي صوت وصورة محمد سليمان عبد المالك مسلسل صوت وصورة مسلسل علاقة مشروعة

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