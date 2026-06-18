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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مش طفاسة.. احترس: الجوع الشديد مؤشر لمرض خطير

الجوع
الجوع
اسماء محمد

يعاني بعض الأشخاص من الجوع الشديد والرغبة فى تناول الطعام بشكل متكرر ولكن هل تعلم أن هذا السلوك لاينتج فقط عن الشراهة بل فى بعض الأحيان يكن مؤشرا لمرض خطير. 

ووفقا لموقع ويبمد فإن الجوع الشديد أو المتكرر فى بعض الأحيان قد يكون مؤشرا لمرض السكري خاصة إذا رافقته أعراض أخرى مثل التبول المتكرر والإرهاق.

ازدياد الشعور بالجوع

يحوّل جسمك الطعام الذي تتناوله إلى جلوكوز، والذي تستخدمه خلاياك كمصدر للطاقة. لكن خلاياك تحتاج إلى الأنسولين لامتصاص الجلوكوز إذا لم ينتج جسمك كمية كافية من الأنسولين، أو إذا لم ينتج أي أنسولين على الإطلاق، أو إذا قاومت خلاياك الأنسولين الذي ينتجه جسمك، فلن يتمكن الجلوكوز من الوصول إليها، وبالتالي لن تحصل على الطاقةوهذا قد يجعلك تشعر بجوع أكثر من المعتاد.

الإرهاق والتعب

كما أن نقص الأنسولين والجلوكوز يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب أكثر من المعتاد.

التبول بشكل متكرر

يحتاج الشخص العادي عادةً إلى التبول من أربع إلى سبع مرات خلال 24 ساعة، لكن مرضى السكري قد يتبولون أكثر من ذلك بكثير، في الوضع الطبيعي، يعيد الجسم امتصاص الجلوكوز أثناء مروره عبر الكليتين ولكن عندما يرفع مرض السكري مستوى السكر في الدم ، قد لا تتمكن الكليتان من إعادة امتصاصه بالكامل وهذا يدفع الجسم إلى إنتاج المزيد من البول، مما يستهلك السوائل. 

الجوع الجوع الشديد مرض السكري السكري الإرهاق

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