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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مراد مكرم: لم أقلق من تجسيد شخصية متحرش في صوت وصورة

مراد مكرم
مراد مكرم

كشف الفنان مراد مكرم عن سر موافقته على دوره في مسلسل “صوت وصورة”، والذي عرض على مدار الأسابيع الماضية وحقق نجاحا كبيرا. 

وقال مراد مكرم في تصريحات خاصة: "لم أقلق من تجسيد شخصية المتحرش في مسلسل "صوت وصورة"، فالممثل الذي يسعى إلى تجسيد شخصية الطيب طيلة الوقت، ولا يعد ممثل لأنه يكون أحادي الاتجاه فالأمر كله يتعلق بالتجسيد". 

وتابع مراد مكرم: “كل ما كانت الشخصية التي يلعبها الممثل  على الشاشة أبعد من شخصيته الحقيقة تكون أسعد كممثل، ويتضح مجهودك كممثل”.

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واستكمل مراد مكرم: “لم أكن سأوافق على تجسيد دور المتحرش، إذا لم يكن به عمق وبعد ثالث للشخصية، وشخصية عصام الصياد كان بها تحد وهو أن تتعاطف مع الشخصية ولو لأقل من الثانية وهذا ظهر في مشهدي مع الفنانة نجلاء بدر والتي يكشف لها أنها السبب في هذا الأمر، وكان لابد أن يتعاطف المشاهد معي في أقل ثانية، ولو كنت فشلت في ذلك لكنت فشلت في الدور بشكل كامل”.

 

واختتم: “كما كان لدي تحدِ آخر وهو تقديمي لشخصية أشعر تجاهها بمشاعر الكره، ولكن لابد وأن أقدمه بطريقة بعيدة عن ما قدمه زملائي”. 

مراد مكرم مسلسل صوت وصورة صوت وصورة عصام الصياد الفنانة نجلاء بدر الفنان مراد مكرم

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