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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شماريخ يدخل قائمة الأعمال الأعلى تحقيقا للإيرادات في السعودية.. تفاصيل

شماريخ
شماريخ

تمكن فيلم شماريخ من الدخول ضمن قائمة الأعمال الأعلي تحقيقا للايرادات في المملكة العربية السعودية لهذا الأسبوع . 

واحتل فيلم شماريخ المركز الثامن من أصل 10 مراكز هم الأعلى تحقيقا للإيرادات هذا الأسبوع ، حيث يعد العمل المصري الوحيد الموجودة في القائمة.

وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

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ويضم الفيلم عدد كبير من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

وقال المخرج عمرو سلامة ، إنه استعان بمصمم معارك كوري لتنفيذ مشاهد الأكشن وتصميمها، حتي يخرج العمل في أفضل صورة، مشيرا إلى أن الأمر كبد الميزانية أموالا كثيرة ولكنه سعيد بالنتيجة التي ظهرت في النهاية.

شماريخ احمد فهمي الراحل مصطفى درويش المملكة العربية السعودية هدي المفتي فيلم شماريخ

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