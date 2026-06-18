تناول هذه العشبة يحميك من السرطان .. اكتشفها

يعد السرطان من اخطر الأمراض التى تهدد البشر لذا يرغب الجميع فى معرفة الطرق الفعالة لمحاربة هذا المرض.

وفقا لموقع “ webmd” اليكم فوائد القرفة فى الوقاية من السرطان.

الوقاية من السرطان

يُعدّ إيقاف تكوين الأوعية الدموية، أي تكوّن أوعية دموية جديدة لتغذية الأورام، أحد أهمّ الطرق لعلاج السرطان. وقد أظهرت دراسة أن القرفة قادرة على إبطاء أو إيقاف تكوين الأوعية الدموية، ونمو الخلايا، والإشارات الخلوية. وهذا يُشير إلى إمكانية استخدام القرفة كأداة للوقاية من السرطان أو علاجه.

ومن المهمّ معرفة أن الأبحاث التي تتناول القرفة كعلاج للسرطان تستند جميعها إلى دراسات مخبرية أو على الحيوانات كما تُشير بعض الأبحاث إلى أن تناول القرفة قد لا يكون وسيلة فعّالة للاستفادة من فوائدها المحتملة، لذا لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على أن تناول القرفة وحده يُمكن أن يُعالج السرطان.

مضاد للالتهابات

تُشير العديد من الدراسات، التي أُجريت في الغالب في المختبرات أو على الحيوانات، إلى أن القرفة تُعدّ مضادًا فعالًا للالتهابات وقد اختبر الباحثون المواد الكيميائية النباتية الموجودة في القرفة، واكتشفوا تأثيرات مضادة للأكسدة والالتهابات، وفي إحدى الدراسات، استهدفت بعض مركبات القرفة الجذور الحرة، وحققت نتائج واعدة.