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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تصل إلى 8 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر السندباد لـ كريم عبد العزيز

صدى البلد

يستعد الفنان كريم عبد العزيز لعرض مسرحيته الجديدة “سندباد” خلال موسم الرياض ، بدًا من يوم 18 وحتي يوم 28 من الشهر الجاري. 

 

وتبدأ الأحداث أثناء هروب عمر أبو الهول من المعلم سنوسي، يختبئ في مقبرة قديمة ليجد فيها سلسلة تعود به إلى زمن السندباد.


ينتحل عمر شخصيته وكأنه سندباد العائد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة ليعيش مغامراته وبطولاته حتى يكتشف سر العودة لزمنه الحالي.

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مسرحية السندباد من بطولة كريم عبدالعزيز والفنانة نيلي كريم والفنان بيومي فؤاد والفنانة شيماء سيف والفنان مصطفى خاطر. 

 

وتتراوح اسعار التذاكر ما بين 100 ريال اي ما يعادل 800 جنية مصري ، و1000 ريال وهو ما يعادل 8 الالاف جنية مصري . 

 

وكان اخر اعمال كريم عبد العزيز هو فيلم بيت الروبي  والذي شاركه في بطولته ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

 

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً، ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلتهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

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