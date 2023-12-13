تصل لـ8 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر مسرحية عروسة من جهة إلكترونية

يستعد الفنان أحمد عيد والفنانة درة لعرض مسرحيتهم الجديدة “ عروسة من جهة إلكترونية ” خلال الفترة من 18 الي 22 ديسمبر الحالي ، ضمن فاعليات موسم الرياض .

وتترواح أسعار التذاكر ما بين 75 ريال سعردي، أي ما يعادل 700 جنيه مصري تقريبا، الي 950 ريال سعودي ، اي ما يقرب 800 آلاف جنيه مصريا تقريبا.

وتبدأ احداث العمل حين تختار إحدى الشركات الكبرى لتصنيع الأجهزة الإلكترونية فني التبريد حسن لإجراء تجربة زواج من حنان امرأة إلكترونية لشهر واحد فقط مقابل أجر مادي كبير وعندما ينتهي الشهر تصر الشركة على استرداد حنان ولكن يكتشف حسن أنه وقع في حبها ليبدأ في فعل المستحيل لاستعادتها وخاصة بعد أن يعرف أنها أحبته.

مسرحية عروسة من جهه الكترونية يشارك في بطولتها كل درة وأحمد عيد ومحمد ثروت وبدرية طلبه ، ومن المقرر طرحها علي المسرح العالمي داخل بوليفار سيتي .

وكان قد روج المستشار تركي ال شيخ عن أحدث مسرحيات موسم الرياض ، في منشور ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتب تركي ال شيخ ، معلقًا:"مسرحية عروسة من جهة إلكترونية .. مسرحية كوميدية من بطولة الفنانين أحمد عيد ودرة فى المسرح العالمي داخل بوليفارد سيتي