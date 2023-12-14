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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجأة 2024| عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الجديد «مكانك»

صدى البلد

في مفاجأة لجمهوره مع اقتراب مطلع عام ٢٠٢٤ أعلن النجم الكبير عمرو دياب عن قرب طرح البومه الجديد والذي يحمل اسم "مكانك".

الالبوم يمثل عودة للفنان عمرو دياب للالبومات مجددا بعد اخر البوماته "يا أنا يا لأ" والذي طرحه عام ٢٠٢١ ، وسوف يطرحه قريبا عبر تطبيق "أنغامي"للموسيقى.

ويحتوي الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة الهضبة الذي يعد رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي.

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وطرح الفنان عمرو دياب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل برومو دعائي للألبوم ظهر خلاله بلوك جديد خطف الأنظار واعجاب جمهوره.

يذكر أن الفنان عمرو دياب تصدر للعام الخامس على التوالي قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي للموسيقى .

من ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل كبير الليلة في مهرجان ميدل بيست الرياض والذي يقدم خلاله مجموعه من اغنياته بشكل موسيقي جديد بالتعاون مع أشهر منسقي الموسيقى العالميين.

عمرو دياب الفنان عمرو دياب الموسيقى المصرية الهضبة تطبيق انغامي

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