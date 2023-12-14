مش بنتي.. محمد سلام يعلق على صورة انتشرت له

شارك الفنان محمد سلام، صورة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر حاملاً بنت صغيرة، ونفى أنها ابنته، ووجه رسالة بوقف نشر الصورة حفاظاً على خصوصية الطفلة، وانزعاج أهلها.

وانتشرت خلال الأيام الماضية، عدة شائعات حول استبعاد محمد سلام من الجزء الثامن لمسلسل الكبير أوي، وذلك بعدما اعتذر عن المشاركة في المسرحية الكوميدية "زواج اصطناعي"، التي تم إنتاجها لعرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، في ظل الوقت الراهن والأحداث المؤسفة التي يمر بها أشقائنا في قطاع غزة، من قصف ودمار شامل اجتاح البلاد، وأسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والأبرياء، وما تبع ذلك من هجوم على سلام من زميله بيومي فؤاد في أثناء العرض الأول بالمملكة.

مفاجأة.. سلام يعود لتصوير الكبير أوي 8

عاد الفنان محمد سلام، إلى لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي 8، الذي يلعب بطولته الفنان أحمد مكي، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، حيث بدأ سلام تصوير مشاهده في العمل، استعدًادًا لطرحه في الموسم الرمضاني المقبل.