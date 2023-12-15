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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كليات جامعة القاهرة تعلن نظام امتحان الفصل الدراسى الأول

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، تعليمات هامة للطلاب عن نظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024م، وتعليمات مهمة للطلاب قبل عقد الامتحانات.

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ،  في ضوء استقبال الشكاوى والمقترحات الخاصة بكم عبر رسائل الصفحة والتعليقات برجاء العلم أنه قد تم مناقشة نظام الامتحان النهائي في اجتماع مجلس الكلية وذلك وفقا للنظام الأساسي واللائحة الداخلية للكلية.

جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيف الإنجليزي (كيو إس) لمعايير التنمية المستدامة QS World University Rankings: Sustainability 2024، مشيرا إلى أن احتلال جامعة القاهرة مراكز متقدمة خطوة جديدة من سلسلة نجاحاتها في كافة التصنيفات العالمية خلال الاعوام السابقة واخرها التصنيفات الصادرة لعام 2023.

 

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة حققت نجاحا كبيرا في التصنيف الجديد حيث جاءت في المرتبة 106 عالمياً في معيار تبادل المعرفة (Knowledge Exchange)، وذلك نتيجة لتوسع الجامعة خلال الفترة الماضية في التعاون مع كبري الجامعات العالمية سواء كانت الامريكية او الاوروبية واليابانية والصينية وذلك في تخصصات المستقبل والتي تتميز بها الجامعات العالمية بما يضع جامعة القاهرة في مصاف الجامعات الكبري العالمية والموثوق بما يخرج عنها من أبحاث علمية تهتم بها الكثير من دول العالم وليس مصر فقط.

 

وأشار  إلى أن استراتيجية جامعة القاهرة في تحولها إلى جامعات الجيل الرابع تركز على النظام البيئي، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومواجهة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولذا ظهرت جامعة القاهرة بترتيب متميز في التصنيف الدولي للاستدامة.

 

وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى محلياً و330 عالمياً في مجمل التصنيف، مضيفا أن جامعة القاهرة تفوقت في 3 معايير رئيسية وهي الأثر الاجتماعى وحصلت على المرتبة 355 عالميًا، بالاضافة إلى الحوكمة وجاء ترتيب جامعة القاهرة عالميا بهذا المعيار هو 365 على مستوى العالم، وفي الأثر البيئي جاءت في الترتيب 400 عالمياً.

 

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلي أن جامعة القاهرة أنشأت عام 2021 مكتب الاستدامة الأول من نوعه في الجامعات المصرية بواسطة قطاع خدمة المجتمع بهدف غرس ثقافة الاستدامة في الجامعة، واتخاذ خطوات نحو حياة وتعلم وبيئة عمل أكثر استدامة للمجتمع الجامعي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة المؤسسية والعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيًا وعادلة اجتماعيًا ومجدية اقتصاديًا، لتصبح جامعة القاهرة مؤسسة رائدة عالميًا في تعزيز الاستدامة البيئية. وقد ساهمت جامعة القاهرة في تقليل الآثار البيئية السلبية، وتقديم نظرة شاملة لثقافة الاستدامة في الحرم الجامعي، والتزام الجامعة بالجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاستدامة.

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