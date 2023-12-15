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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نتنياهو يشكو مصطفى بكري.. والأخير يعلق: لو شفته هضربه بالنار.. ومفاجأة بشأن السكر | أخبار التوك شو

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي. 

 

بشرى لأصحاب البطاقات التموينية.. رئيس شركة الدلتا للسكر يكشف عن مفاجأة

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن قرار الحكومة بحظر تصدير السكر لـ 3 أشهر جديدة هام جدا، إذ أنه تم حظر التصدير سواء على مستوى القطاع الخاص أو المصانع التي لها علاقة بالكيان الحكومي، وهو ما يجعل هناك وفرة في الأسواق، فضلا عن العديد من القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية التي سيكون لها تأثير على السوق. 

 

بعد حظر التصدير| شعبة المستوردين تعلن موعد عودة السكر لسعره الطبيعي.. فيديو

علق المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار مد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر.

 

مستشار الرئيس الفلسطيني: مستشفيات شمال قطاع غزة متوقفة عن العمل.. فيديو

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الإرهاب الإسرائيلي مستمر ضد الشعب الفلسطيني.

 

نتنياهو يشكو مصطفى بكري.. والأخير يعلق: لو شفته هضربه بالنار

كشف الإعلامي مصطفى بكري،  عن تفاصيل رفضه للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عندما كان متواجد في مصر عام 1996، معلقا “أنا أرفض التطبيع مع إسرائيل بكافة الأشكال”.

 

دبّروا أموركم .. تحذير رسمي من الأرصاد

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان : "اتخذوا التدابير اللازمة".. الأرصاد تكشف عن توقعاتها للطقس الأيام القادمة".

 

اشتروا.. صناعة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين ومفاجأة بعيار 21 الآن

أكد ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن هناك متغيرات قوية في أسعار الذهب عالمية، موضحًا أن وقية الذهب ارتفعت من 1980 لـ 2050 دولارا.

 

الرئاسة الفلسطينية: نثمن موقف مصر الرافض للتهجير القسري ولن نتخلى عن غزة

أكد متحدث الرئاسة الفلسطينية، أن الموقف الأمريكي واضح بدعمه لإسرائيل وهناك جهود عربية فلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

مسؤول بحركة فتح: نسعى للوصول لصيغة وطنية تحقق وحدة الشعب الفلسطيني

قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه لن يعلق على أي تصريحات حدثت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بمحاولة التخريب بين حماس وفتح، لافتا إلى أن حركة فتح لديها رؤية ترتكز على أن تقوم حماس بمراجعة سياسية ونضالية وتنظيمية. 

 

اخبار التوك شو مصطفى بكري بكرى مصر غزة السكر

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