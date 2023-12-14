بعد حظر التصدير| شعبة المستوردين تعلن موعد عودة السكر لسعره الطبيعي.. فيديو

علق المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار مد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر.

وقال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن الحكومة تبذل كل الجهود لتوفير السلع الغذائية وخاصة السكر بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأضاف: "هذا القرار يهدف لسد الفجوة التي أدت لانفلات الأسعار ووصول سعر كيلو السكر إلى 60 جنيها"، مشيرا: "كان هناك بعض التجار تتلاعب بالكميات وقاموا بتخزين السكر وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار".

وأشار المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية،: "سعر كيلو السكر وصل حاليا إلى 38 جنيها، وهذا ليس السعر العادل، لأن السعر العادل يتراوح بين 25 إلى 27 جنيها، وهو ما تعمل عليه الحكومة".

وتابع: "في خلال أسبوع أو 10 أيام سيصل السكر إلى سعره الطبيعي، لأن الحكومة تعمل على توفير السكل بكل الطرق، وقرار حظر التصدير يعطينا ثقة أن الحكومة تحاول توفير السكر بسعر مناسب وغير مطروح أن يصل للأرقام الخيالية التي وصل إليها".