عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد حظر التصدير| شعبة المستوردين تعلن موعد عودة السكر لسعره الطبيعي.. فيديو

السكر
السكر

علق المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار مد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر.

txt

قرار وزاري .. حظر تصدير السكر بأنواعه 3 أشهر

txt

برلماني يوجه رسالة مهمة لوزير التموين بشأن السكر

وقال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن الحكومة تبذل كل الجهود لتوفير السلع الغذائية وخاصة السكر بأسعار مناسبة للمواطنين.

 

وأضاف: "هذا القرار يهدف لسد الفجوة التي أدت لانفلات الأسعار ووصول سعر كيلو السكر إلى 60 جنيها"، مشيرا: "كان هناك بعض التجار تتلاعب بالكميات وقاموا بتخزين السكر وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار".

وأشار المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية،: "سعر كيلو السكر وصل حاليا إلى 38 جنيها، وهذا ليس السعر العادل، لأن السعر العادل يتراوح بين 25 إلى 27 جنيها، وهو ما تعمل عليه الحكومة".

وتابع: "في خلال أسبوع أو 10 أيام سيصل السكر إلى سعره الطبيعي، لأن الحكومة تعمل على توفير السكل بكل الطرق، وقرار حظر التصدير يعطينا ثقة أن الحكومة تحاول توفير السكر بسعر مناسب وغير مطروح أن يصل للأرقام الخيالية التي وصل إليها".

السكر اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس متى بشاي حظر تصدير السكر رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين وزير التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

ترشيحاتنا

الشرقاوي قارئا والأبيدي خطيبا.. ننشر تفاصيل خطبة الجمعة الأولى من جمادى الآخرة غدا

بيان عاجل للمقاومة الفلسطينية بشأن العدوان الغاشم على مدينة جنين

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. أهداف قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير

البيت الأبيض: سوليفان سيناقش في رام الله إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية ومحاسبة المستوطنين المتطرفين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال

تحيا فلسطين.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

لا يحترمون المقدسات.. تصرف صادم من جندي داخل مسجد في غزة

4 إطلالات لياسمين صبري أشعلت السوشيال ميديا

فيديو

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

أسقطوهم كالذباب.. القـ.سام تصطاد 3 دبابات ميركافا و10 من قوات الاحـ.تلال

تحرك روسي عاجل .. بوتين يتحدث عن أزمة غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ