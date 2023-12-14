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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برلماني يوجه رسالة مهمة لوزير التموين بشأن السكر

السكر
السكر

أكد النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار التسعير الجبرية لن يحل أزمة السكر، أو البصل، موضحًا: "لعمل توازن في الأسواق يكون الحل في فرض الرقابة على الأسواق".


وأضاف عضو مجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن وزارة التموين عليها دور كبير في ضبط الأسواق، موضحًا :" الدولة تعاني من أزمة سكر ويتم زراعة السكر في مصر، مطالبًا وزير التموين بفرض رقابة قوية على الأسواق".

وأشار إلي أن المشكلة في السكر هو حجب السلع من التجار، وأن المشكلة تتلخص في الإدارة، وأن الزراعة لا يوجد بها أي مشكلة، فالجميع يريد أن يحصل على السكر والبصل، والسلع بشكل عام، بطريقة سهلة ومتوفرة، وبسعر عادل.

ولفت إلي أن هناك طلبات إحاطة لوزير التموين، بسبب ما يحدث في الأسواق، الارتفاع الكبير في سعر البصل.

وفي نفس السياق  أكد الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، أن البصل يتم زراعته على مراحل، وأن هذه الفترة تكون أقل فترة يكون بها بصل، ولذلك هناك ارتفاع في أسعار البصل.

وأضاف مستشار وزير الزراعة، أن المساحات المنزرعة بالبصل لم تقل، ولكن التغيرات المناخية كان لها تأثير بعض الشيء على قيمة الانتاج.


ولفت إلى أن الحكومة اتخذت قرارًا بوقف تصدير البصل، وهذا تم في شهر أكتوبر، وأن هذا القرار تسبب في حدوث توازن بعض الشئ، ولكن خلال أسبوعين من الآن سيكون هناك ضح لـ عروة جديدة من البصل بالأسواق ستحل المشكلة بعض الشيء.


وأشار إلى أن هناك تنسيقاً بين 4 وزارات، حتى يكون هناك وفرة لـ البصل في الأسواق، وقرار وقف التصدير كان بالتنسيق بين 4 وزارات.
 

وأوضح أن البصل يخرج من الأرض بـ 13 وبـ 14، وذلك بسبب تكلفة الانتاج الغالية، وإيجار الأرض المرتفع.


 

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