عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية استخراج بطاقة تموين 2023

بطاقة تموين 2023
بطاقة تموين 2023

 يبحث المواطنين، عن كيفية استخراج  بطاقة تموين جديدة وذلك عن طريق خدمة مقدمة من بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى كيفية إصدارها في حالة فقدانها أو تلفها، بطرق سهلة وبسيطة.

بطاقة تموين

استخراج بطاقة تموين من بوابة مصر الرقمية

 

  1. - ادخل إلى بوابة مصر الرقمية.
  2. - اضغط على خدمات التموين
  3. -ثم اضغط على إصدار بطاقة تموين جديدة.
  4. -حال إضافة بيانات غير صحيحة أو لأفراد غير تابعين لأسرتك يتم إلغاء الطلب.
  5. - إدخال المحافظة المسجلة بالرقم القومي.
  6. -اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين.
  7. - يمكنك إضافة فرد أو أكثر من أفراد أسرتك إلى بطاقتك التموينية.
  8. - اضغط على موافق.
  9. - إدخال العنوان الذي تريد الاستلام عليه.
  10. - اختر طريقة السداد من الخيارات المتاحة أمامك.
  11. -سواء بالبطاقة أو شبكة شركات التحصيل.
  12. - حال الدفع عن طريق شبكات شركات التحصيل مثل:-
  13. أمان ومصاري.
  14. أدخل بريدك الإلكتروني.
  15. رقم المحمول الخاص بك.
  16. ثم اضغط على التالي.
  17. - سيظهر لك كود السداد
  18. -عداد مداد صلاحيته.
  19. -احفظ الكود أو التقط صورة له.
  20. -طباعته والذهاب له إلى أقرب منفذ سداد قريب منك.
  21. -اطلب الإيصال بعد إتمام عملية السداد.
  22. - ستظهر لك رسالة بأنّه تم إرسال طلبك بنجاح.
  23. -يمكنك تتبع الطلب بالضغط على تتبع الطلب.

مفاجأة سارة للمواطنين.. كم كيلو سكر يصرف على كل بطاقة تموين| تفاصيل

أسرع طريقة لاستخراج بدل فاقد بطاقة تموين

رغيف بجنيه وبدون بطاقة تموين| اعرف هدية الحكومة للمواطنين.. وهذه أماكن التوزيع

لو ضاعت منك.. كيفية الحصول على بطاقة تموين 2023

استخراج بطاقة تموين لأول مرة 2023

 

  1. - يتم الدخول على موقع دعم مصر.
  2. - اضغط على خدمات تموينية للمواطنين
  3. -اضغط على إصدار بطاقة تموين جديدة.
  4. -ادخل الاسم رباعيًا للفرد الجديد.
  5. -ادخل الرقم القومي
  6. - إدخال رقم الموبايل الخاص بصاحب البطاقة.
  7. - أدخال  كود التحقق
  8. -اضغط على تأكيد.
  9. - بعد الضغط على تأكيد يجب اختيار التالي:-
  10. -المحافظة المراد النقل إليها
  11. - المديرية
  12. - الإدارة 
  13. - مكتب
  14. - تاجر
  15. - عنوان السكن
  16. ثم الضغط على التالي.
بطاقة تموين

 

كيفية الحصول على بطاقة تموين 2023

  1. الدخول علي منصة بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية.
  2. -تسجيل الاسم.
  3. -تسجيل الرقم القومي.
  4. -تسجيل رقم بطاقة التموين
  5. -واسم البقال التمويني التابع له والمنطقة.
  6. -الاختيار من قائمة الخدمات.
  7. -كتابة العنوان.
  8. -رسوم توصيل بطاقات التموين إلى المنزل إلى 23.5 جنيها.
استخراج بطاقة تموين استخراج بطاقة تموين لأول مرة استخراج بدل فاقد إصدار بطاقة تموين جديدة بطاقة تموين 2023 بطاقة تموين بطاقة تموين جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

موضوعات متعلقة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي

سعر الذهب اليوم الخميس 14 -12-2023

سعر الذهب اليوم الأربعاء 13 -12-2023

بالعكاز.. مسن ينزل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمركز أبوالنمرس|صور

قيادات مستقبل وطن وعائلات أبوالنمرس تحث المواطنين على النزول للانتخابات.. صور

زغاريد وأغاني وطنية.. إقبال المواطنين على انتخابات الرئاسة في أبوالنمرس|فيديو وصور

طوابير أمام لجان انتخابات الرئاسة بمركز أبوالنمرس لليوم الثالث.. صور

ترشيحاتنا

أمريكا تعلق على قرار فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

كيفية استخراج بطاقة تموين 2023

مندوب مصر بالأمم المتحدة: المجموعة العربية اتفقت على استمرار الحشد ودعم الفلسطينيين

لماذا اعتذرت حلا شيحة للفنانين علنا| قصة تصريحات سببت أزمة لكاملة الأوصاف

حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

حمدي رزق: مشهد انتخابات الرئاسة المصرية كان أقوى رد على الإخوان والتابعين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد كبدة الدجاج الصحية.. تحمي من تشوهات الأجنة وأخطر الأمراض

أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال

تحيا فلسطين.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة

لا يحترمون المقدسات.. تصرف صادم من جندي داخل مسجد في غزة

فيديو

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

أسقطوهم كالذباب.. القـ.سام تصطاد 3 دبابات ميركافا و10 من قوات الاحـ.تلال

تحرك روسي عاجل .. بوتين يتحدث عن أزمة غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ