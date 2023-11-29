رغيف بجنيه وبدون بطاقة تموين| اعرف هدية الحكومة للمواطنين.. وهذه أماكن التوزيع

في ظل ما يواجهه العالم حالياً من ارتفاع بأسعار السلع وخاصة الغذائية منها، تبذل الدولة المصرية ممثلة في وزارة التموين، جهودا كبيرة لمواجهة تلك التغييرات والتحديات التي فرضتها الحرب محليا وعالميا خاصة في الأسعار بهدف توفير احتياجات مواطنيها بأسعار مناسبة، حيث قامت بإطلاق منظومة الخبز الذي سوف يباع بجنيه واحد للمواطنين غير الحاملين للبطاقات التموينية، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطن جراء ارتفاع تكلفة الخبز الحر.

طرح رغيف خبز بـ 1 جنيه

وفي هذا الصدد، كشف عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن 30 ألف مخبز جاهز لبيع الخبز بسعر جنيه لغير حاملي بطاقات التموين، وتطبيق منظومة الخبز للمواطنين للذين لا يحلمون بطاقات تموينية بالمخابز الحكومية عبر كارت الدفع المدفوع مسبقاً ستدخل التنفيذ يناير المقبل بعد الحصول على موافقات التموين والدراسات اللازمة وصولاً لمرحلة تصديق الحكومة.

وأضاف غراب- خلال تصريحات له، أن هناك 30 ألف مخبز حكومي على مستوى الجمهورية، يقدمون الخبز لأكثر من 70 مليون مواطن، متابعا: "كروت صرف خبز" سيتم توفيرها بمكاتب البريد، لكي يتمكن الأشخاص الذين لا يحملون بطاقات تموينية من شراء الخبز الحر من المخابز الحكومية، مؤكدًا أن وزن رغيف الخبز في المنظومة الجديدة يصل لـ90 جرام، بنفس مواصفات الخبز المدعم ولا يوجد أي تغير فيه، وسوف يطرح بجنيه واحد.

وأشار إلى أن لايوجد عدد معين لعدد الارغفة والعبرة بالكارت المدفوع مسبقاً والمواطن الان ثقافته تغيرت ولن يقوم بالشراء بأكثر من إحتياجاته مقارنة بالسابق كان البعض يقوم بشراء عشرين رغيف يتناول عشرة والعشرة الآخرين طعام للدواجن، لافتا إلى أن قطاع المخابز محكوم برقابة من سبعة أجهزة رقابية وأنه من الصعب حدوث تسريب أو غيره.

وحول المنافسة بين المخابز قال عبد الله غراب : "المنافسة في صالح المواطن وقد يؤدي التنافس لتخفيض سعر الخبز البلدي في الأفران الخاصة بالعيش الحر حيث يبلغ سعر الرغيف كحد أدنى في تلك المخابز سعر 2 جنيهاً للرغيف بالإضافة إلى أن رواد ومستهلكي الخبز السياحي هي شرائح أخرىى من المجتمع وكل نوع له رواده".

كيف تحصل على كارت الخبز؟

وتواصل "صدى البلد"، مع رئيس شعبة المخابز، والذي أكد أن ألف مخبز جاهز لبيع الخبز بسعر جنيه لغير حاملي بطاقات التموين، وتطبيق منظومة الخبز للمواطنين للذين لا يحلمون بطاقات تموينية بالمخابز الحكومية.

وأضاف غراب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسعى لطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية الخبز الحر من خلال كارت الخبز الحر الذي سيتم اتاحته بالتعاون بين وزارتي التموين والاتصالات عن طريق مكاتب البريد والذي يمكن إعادة شحنه بفئات 20 و 50 و100 جنيه ومضاعفاتها، يناير المقبل، وذلك من أجل تخفيف العبء على المواطن المصري.

واقترح على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بيع خبز حر في المخابز التي تقوم بتوزيع الخبز المدعم، للمواطنين الذين لا يحملون بطاقة تموين، على أن يكون وزن الرغيف 90 جرام وبسعر جنيه واحد، بكارت يتم إصدارة من قبل الهيئة القومية للبريد المصري، حيث يتم سداد مبلغ الصرف في المكتب وليس بالمخبز.

وأضاف وزير التموين، خلال تصريحات سابقة إن سعر تكلفة انتاج الرغيف البلدي المدعم تصل إلي 1 جنيه، في حين يتم طرحه بسعر 5 قروش على البطاقة التموينية.. ويستفيد من منظومة الخبز المدعم 72 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية، ويتم انتاج يوميًا من 250 إلي 275 مليون رغيف يوميًا.

أسباب وراء ارتفاع أسعار الخبز

وأوضح المصيلحي ، أن ارتفاع سعر تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم نتيجة زيادات أسعار القمح والغاز والسولار، موضحا أن دعم الحكومة لمنظومة الخبز المدعم تصل إلى 91 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة 2023/2024، بينما دعم التموين يصل إلي 36 مليار جنيه في الموازنة.

وأضاف المصيلحي، أن طرح رغيف الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية سيكون من خلال المخابز البلدية المدعمة، قائلا: سيتم الحصول على تلك الأرغفة عبر كروت ذكية يتم إتاحتها لمن لا يستفيد من المنظومة التموينية.

وهناك أماكن لا يكون فيها متوفر خدمة العيش السياحي، وتطبق المنظومة في 30 ألف مخبز تابع للدولة ما زال قيد الدراسة في الوقت الحالي؛ والتعميم على المخابز سوف يكون عمومي وليس بشكل جزئي، ولن يكون هناك سلبيات في عمل المنظومة إطلاقا.

أما عن الفرق بين الخبز المدعم والخبز الحر، فلا يوجد فرق بينهم في المنظومة الجديدة، وهذا الأمر سوف يزيد من العرض والطلب على الخبز السياحي في الأسواق، وبشأن الدقيق لا مشكلات بشأنه وجاهزون في أي وقت لأي تغيرات.

ومميزات هذا النظام مساعدة المواطن على الحصول على الخبز بسعر جنيه بدلا من 2 جنيه كما أن المخابز مراقبة من وزارة التموين وهو ما يعني أن هناك رقابة وإنها تحت التحكم والسيطرة ولن تكون هناك مخالفات.

جدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعتزم طرح الخبز الحر عن طريق المخابز البلدية بسعر مخفض وهو جنيه واحد لكل رغيف لغير حاملي بطاقات التموين وذلك مقارنة بسعر جنيه ونصف جنيه أو جنيهين في المخابز السياحية.