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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رغيف 90 جراما بجنيه.. رئيس شعبة المخابز يكشف موعد تطبيق منظومة الخبز

صدى البلد

كشف عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تطبيق  منظومة الخبز للمواطنين للذين لا يحلمون بطاقات تموينية بالمخابز الحكومية عبر كارت الدفع المدفوع مسبقاً، ستدخل التنفيذ بـ يناير المقبل، وذلك  بعد الحصول على موافقات التموين والدراسات اللازمة وصولاً لمرحلة  تصديق الحكومة ، موضحًا أن هناك 30 ألف مخبز حكومي على مستوى الجمهورية، يقدمون الخبز لأكثر من 70 مليون مواطن.


وأوضح “غراب”، خلال مداخلته ببرنامج " كلمة أخيرة  “ الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، «كروت صرف الخبز» سيتم توفيرها بمكاتب البريد، لكي يتمكن الأشخاص الذين لا يحملون بطاقات تموينية من شراء الخبز الحر من المخابز الحكومية، مؤكدًا أن وزن رغيف الخبز في المنظومة الجديدة يصل لـ90 جرام، بنفس مواصفات الخبز المدعم ولا يوجد أي تغير فيه، وسوف يطرح بجنيه واحد”.


وواصل: “ لا يوجد عدد معين لعدد الارغفة، والعبرة  بالكارت المدفوع مسبقاً،  والمواطن الان ثقافته تغيرت ولن يقوم بالشراء  بأكثر من احتياجاته،  مقارنة بالسابق كان البعض يقوم بشراء 20 رغيف يتناول 10 والباقي يكون طعام للدواجن”، لافتاً إلى أن قطاع المخابز محكوم  برقابة من سبعة أجهزة رقابية وأنه من الصعب حدوث تسريب أو غيره.

  2 جنيه للرغيف بحد أدنى 


وحول المنافسة بين المخابز بعدد دخول هذه النوعية من الخبز  للمواطنين غير الحاملين  لبطاقة تموين، وتأثيره على سوق المنافسة،  قال : " المنافسة في صالح المواطن، وقد يؤدي التنافس لتخفيض سعر الخبز البلدي في الافران الخاصة بالعيش الحر، حيث يبلغ  سعر الغريف كحد أدنى في تلك المخابز سعر 2 جنيهاً للرغيف، بالإضافة إلى أن رواد ومستهلكي  الخبز السياحي هي شرائح  أخرى من المجتمع  وكل نوع له رواده".

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