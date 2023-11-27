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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الغرف التجارية: منظومة الخبز الجديدة تمنع التلاعب في سعر الرغيف ..فيديو

الخبز
الخبز

أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لا توجد أي مشكلة في رغيف الخبز.

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وقال “غراب”، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "منظومة الخبز الجديدة تحافظ على رغيف الخبز وتمنع التلاعب".

وأضاف عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية،: "لا توجد أي مشكلات في حصص الدقيق ومتوفر في كل مكان ولا توجد أي مشاكل والأمور مستقرة".

وتابع "العالم ينظر اليوم لمصر في عهد الرئيس السيسي أنها دولة عظمى"، مختتما "الرئيس السيسي أعاد الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية".
 

عبدالله غراب المخابز اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية الإعلامي أحمد موسى الخبز منظومة الخبز

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