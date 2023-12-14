استكشاف أخطاء الإجراءات الجراحية في قسم المسالك البولية بمستشفى الساحل التعليمي

نظم قسم المسالك البولية بمستشفى الساحل التعليمي المؤتمر العلمى الرابع والعشرون تحت عنوان " استكشاف أخطاء الإجراءات الجراحية وعلاجها" بالتعاون مع جمعية جراحة المسالك البولية المصرية.

أقيم المؤتمر تحت إشراف الدكتور عبدالفتاح حجازي مدير مستشفى الساحل التعليمي، وترأس المؤتمر د. محمد الاتربي رئيس قسم المسالك البولية، وذلك يوم الخميس بالمدرج العلمي بالمستشفى، وضم المؤتمر نخبة من الاستشاريين و الأساتذة في مجال تخصص جراحة المسالك البولية و التخصصات الطبية المختلفة من مختلف الجامعات و المستشفيات و المعاهد التعليمية والمؤسسات الطبية المختلفة.

وأفاد د. محمد الأتربى رئيس المؤتمر بأنه خلال فعاليات المؤتمر تم مناقشة العمليات والإجراءات التداخلية لجراحة المسالك البولية، وأيضا تداعيات الفحص الطبى لدى مرضى الكلى والمسالك البولية، ومناقشة بعض النواحى الأخلاقية الطبية الخاصة بالإجراءات الجراحية ومدى فعالية وأهمية الأخذ بها قبل وأثناء تلك الإجراءات والعمليات حرصا على صحة المريض.

وناقش المؤتمر الجديد فى سبل تجنب الأخطاء، والخطوات التى ينتج عنها الضرر، وذلك عن طريق إلقاء محاضرات وفتح مناقشات علمية مثمرة وبث حي مباشر وفيديوهات عمليات لاستخدام المنظار الجراحى المرن وأحدث التقنيات الليزر فى تفتيت الحصوات.