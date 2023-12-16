حزب الله ينفذ 509 هجمات عسكرية ضد مواقع الاحتلال

منذ بداية العدوان علي غزة..

بلغ عدد الهجمات العسكرية التي نفذها حزب الله في لبنان ضد مواقع إسرائيلية وتجمعات قواته منذ بداية العدوان على ‎غزة حتى 14/12/2023 "509" هجمات.

ووفق تقرير لبناني؛ فقد استهدفت تلك الهجمات 58 موقع وثكنة عسكرية معادية.

وكشف التقرير إحصائية بطبيعة ونوعية الأسلحة المستخدمة في العمليات والتي تمثلت في 209 عملية بصواريخ موجّه و131 عملية بقذائف المدفعية و 48 عملية قنص جنود و43 عملية براجمات الصواريخ و 35 عملية بصواريخ "بركان".

كما تضمنت الهجمات أيضا " 20 عملية إطلاق دفاع جوي و14 عملية باسلحة مباشرة و9 عمليات هجومية بالمسيّرات.