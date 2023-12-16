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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برامج تعليمية لرفع الوعي الأثري لطلاب المدارس بالمتحف المصري بالتحرير

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير

 في إطار الدور التعليمي والتوعوي للمتاحف المصرية باعتبارها مؤسسات علمية، ينظم القسم التعليمى بالمتحف المصري بالتحرير عدداً من البرامج التعليمية لطلاب المدارس من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك بمشاركة طلاب كلية التربية الفنية بجامعة حلوان فى إطار التدريب العملى لهم.

وأوضح د. علي عبد الحليم مدير عام المتحف أن هذه البرامج تستمر طوال فترة الدراسة المدرسية، وتتضمن ورش عمل فنية لطلاب المدارس لتصميم عدد من الأعمال الفنية المستوحاه من الفن المصري القديم، وشرح متخصص من أعضاء القسم التعليمى بالمتحف، بالإضافة إلى ورش عمل للرسم والتلوين وطباعة الأعمال الفنية المنفذة على القماش، ونحت على الجبس، وتصميمات فنية على الجلد، بالإضافة إلى أعمال فنية من الورق والكرتون وذلك فى إطار استخدام الأعمال الفنية بطريقة تعاونية صديقة للبيئة، حيث يقوم الأطفال بتعديلها وفقًا لعملية إعادة التدوير.

البرامج التعليمية المتحف المصري بالتحرير الوعي الاثري المصري بالتحرير طلاب كلية التربية

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