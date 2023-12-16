تحرك عاجل من الزمالك لحل أزمة القيد خلال يناير

يقوم عمرو أدهم، عضو مجلس الإدارة، بجهود مكثفة، حاليا وأجرى اتصالات مع مسؤولي سبورتنج لشبونة للتوصل إلى اتفاق بشأن تسديد المبلغ المستحق، ويُحاول إقناعهم بتقسيط المبلغ.

في حال التوصل إلى اتفاق، يُعتبر أن وفدًا من النادي، بقيادة عمرو أدهم، قد يتوجه إلى البرتغال لإنهاء جميع الأمور المتعلقة بالقضية وضمان حل الأزمة قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية، بهدف تمكين النادي من تسجيل لاعبين جدد.

كان الإعلامي إسلام صادق قد أشار إلى أن فينجادا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك واتحاد الكرة توسط من أجل التدخل، موضحا أن فينجادا أبلغ أحد المسؤولين أن نادي سبورتنج لشبونة متحفظ على تقسيط الغرامة، وهو ما يضع نادي الزمالك في ورطة، حيث إن نادي الزمالك كان يرغب في تقسيط 25% من المبلغ كل 3 أشهر.