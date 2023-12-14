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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض رسمي| مفاجأة مدوية.. زيزو يقترب من الرحيل بموافقة الزمالك خلال يناير

احمد سيد زيزو
احمد سيد زيزو

كشف الناقد الرياضي عبد الرحمن طارق، مفاجأة عن رحيل زيزو عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف طارق،:" أحمد سيد زيزو تلقي عرضا من فريق الشباب السعودي والعرض وصل بالفعل لنادي الزمالك وهو عرض كبير لـ اللاعب يصل 4 مليون دولار.

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وتابع:" إدارة القلعة البيضاء هتعرض علي زيزو خلال الأيام المقبلة محاولة تجديد عقده لعامين إضافيين خاصة وأن عقده الحالي يتبقي فيه عام ونصف وفي حالة موافقته سيجدد وفي حالة الرفض سيرحل للشباب السعودي، متابعا:" في هذه الحالة سيطلب الزمالك من الشباب تقديم عرضا بقيمة 11 مليون دولار للموافقة علي خروج اللاعب".

 

 

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