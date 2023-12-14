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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق يكشف حقيقة العرض السعودي لمحمد عواد في يناير

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم فايق  حقيقة العرض السعودي لمحمد عواد في يناير عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب ابراهيم فايق : عواد مستمر مع الزمالك  ووكيل كلمه قاله هجيلك عرض خلال أيام بشكل رسمي  من الدوري السعودي، رد عواد الموضوع بالنسبالي مقفول تماما ولو حابب تتكلم اتكلم مع كابتن حسين لبيب لو موافق اخرج في يناير فانا مقدرش اقول للزمالك لا،لان  خروجي في يناير صعب و انا حارس الفريق حاليا.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها اليوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

اللاعب محمد عواد بديل محمد عواد صفقات الزمالك لإعلامي إبراهيم فايق

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