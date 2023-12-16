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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف إطلاق نار دائم.. وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا في رسالة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

نشر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، مقالا مشتركا يدعو إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكتب الاثنان في مقال نشر في صحيفتي "صنداي تايمز" و"فيلت أم زونتاج" أن "إسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب إذا دمرت أفعالها فرصة التعايش السلمي مع الفلسطينيين".

وقال الوزراء إن الإسرائيليين "لهم الحق في القضاء على التهديد الذي تشكله حماس. لكن عدداً كبيراً جداً من المدنيين قتلوا".

وأضافوا: يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تبذل المزيد من الجهود لفصل الإرهابيين عن المدنيين بشكل فعال، لضمان أن تلحق الحملة الضرر بقادة حماس وناشطيها".

وأوضح الوزراء "لا نعتقد أن الدعوة الآن إلى وقف عام وفوري لإطلاق النار، على أمل أن يصبح دائمًا، هي الطريق للمضي قدمًا. هذا يتجاهل السبب الذي دفع إسرائيل إلى الدفاع عن نفسها: حماس هاجمت إسرائيل بوحشية وما زالت تطلق الصواريخ لقتل المدنيين الإسرائيليين كل يوم. وعلى حماس أن تلقي سلاحها".

كما دعوا الدول العربية إلى "لعب دور حاسم" وتعزيز الأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالوا: لقد أظهروا التزاما إنسانيا قويا ولديهم ثقل سياسي أكبر لجلب الطرفين إلى الطاولة. إن صعود التطرف يشكل تهديدا لنا جميعا، وليس فقط للإسرائيليين والفلسطينيين".

وفي نهاية المقال، كتب كاميرون وبيربوك: "نريد أن ينتهي القتال ليس اليوم فقط، بل في المستقبل أيضًا. نريد وضع حد للقتل ليس اليوم فقط، بل في المستقبل. إننا نريد السلام للأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين، اليوم وفي المستقبل. إن الوفيات المأساوية للكثيرين تجبرنا على التحرك اليوم، مع التركيز على كيفية تحقيق هذا الهدف في المستقبل".

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون آنالينا بيربوك وقف مستدام لإطلاق النار قطاع غزة إسرائيل حماس

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