وزير التعليم: تفعيل حصص المشاهدة في المدارس يحل أزمة عجز المعلمين

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تفعيل حصص مشاهدة القنوات التعليمية في المدارس المجهزة بالبنية التحتية اللازمة، يساعد على حل مشكلة عجز المعلمين.

و أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن القيمة التعليمية لحصة المشاهدة الواحدة تعادل حصتين عاديتين فى الجدول المدرسي، وبالتالي فهي تساعد فى حل مشكلة عجز المعلمين.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إن الوزارة استعانت في القنوات التعليمية بأحسن المعلمين وأفضلهم خبرة.

وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في فعاليات ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى بإستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم.

وتهدف ورشة العمل إلى : إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق اهدافها التعليمية.

كما تهدف ورشة العمل لتحديد فرص ذات الاولوية لتعزيز التحول الرقمي لدعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى التعليم والشمول والجودة والحوكمة في التعليم.

وتهدف ورشة العمل أيضاً إلى تجربة إطار العمل 5Cs ونموذج التطور و والمنهجية التعاونية داخل الدولة لأول مرة ، وتعزيز التعاون بين الشركاء والقطاعات لضمان فهم مشترك لرؤية مصر للتحول الرقمي في التعليم.

ويشارك في ورشة العمل البوم شركاء DTS مسئولو الوزارة ، والشركاء المحليون العاملون في مجال تكنولوجيا التعليم.

وخلال ورشة العمل يتم عقد عدداً من النقاشات الهامة ، حيث سيتم مناقشة التحديات التي تؤثر على قدرة مصر على على الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق أهداف التعليم والتقدم في خطة التطوير ، وكذلك مناقشة الفرص المتاحة لمصر لتحقيق أهدافها ، كما سيتم تحديد الأهداف الموجوة على مستوى قطاع التعليم والتقدم في التطور الرقمي.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن مصر من الدول المؤمنة جدا بالتحول الرقمي ، لانه الاتجاه العالمي حالياً ، حيث يساهم فى حل مشكلات كثيرة فى التعليم والتحديات

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في ورشة العمل التي تعقدها الوزارة الان ، أن التحول الرقمي المقصود هنا هو ذلك التحول المنخرط فى العملية التعليمية وليس الموازي للعملية التعليمية ، بحيث يكون موجودا فى المناهج وفي تدريب المعلمين والتقييمات

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر من الدول القليلة التى استكملت التعليم أل أثناء جائحة كورونا ، بفضل ما تمتلكه من بنية تكنولوجية ناجحة فى المدارس

واستكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كلمته قائلا : نؤمن بأهمية التحول الرقمي فى ظل ما نعيشه من تقدم كبير في زمن الحديث عن الذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل ، مؤكدا أن التكنولوجيا مهمة فى مساعدة المعلم لأداء دوره ، ولكن في نفس الوقت لا يمكن الاستغناء عن المعلم نهائيا

وأضاف أن الوزارة لم تعد تعلم الطلاب من أجل الحفظ ولكن التعلم أصبح من أجل الحياة، فالمناهج والمواد التعليمية موجودة عبر المنصات المختلفة ، مشيراً إلى أنه قد أصبح هناك منصات لاكتشاف المواهب المختلفة فى المدارس ، كما أنه فى المرحلة الثانوية لم يعد هناك كتب مدرسية مطبوعة بل تم استبدال الكتب التقليدية بمواد رقمية على التابلت